Türkiye'nin rüzgarda zirve yürüyüşü

16 Şubat 2018

Türkiye'nin rüzgardaki kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre 766 megavat artarak 6 bin 857 megavata ulaştı. Böylece Türkiye, 2017'de rüzgarda kurulu güç bakımından AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 39 ülke arasında bir basamak daha yükselerek altıncı oldu.

"Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope 2017 Avrupa İstatistikleri Raporu"ndan yapılan derlemeye göre, AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 39 ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü 178 bin 96 megavata yükseldi.

Söz konusu ülkeler arasında rüzgar kurulu gücü en yüksek ülke, 56 bin 132 megavatla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 23 bin 170 megavatla İspanya ve 18 bin 872 megavatla İngiltere takip etti.

Rüzgardaki kurulu gücünü geçen yıl bir önceki yıla göre 766 megavat artıran Türkiye ise 39 ülke arasında 6 bin 857 megavatlık kurulu güçle bir basamak yükselerek altıncı sıraya yerleşti. Türkiye geçen yıl rüzgar gücüne eklediği 766 megavatlık yeni kapasiteyle ayrıca "ilave güç" bakımından da söz konusu ülkeler arasında dördüncü oldu.

Avrupa Kıtası'nda 2017'de rüzgarda en fazla ilave güç 6 bin 581 megavatla yine Almanya'dan geldi. Söz konusu ek kapasitenin 5 bin 334 megavatı kara, bin 247 megavatı ise deniz üzerine kurulan rüzgar santrallerinden oluştu.

Almanya'yı 4 bin 270 megavatla İngiltere, bin 694 megavatla Fransa izledi.

Rüzgara 22,3 milyar eurodan fazla yatırım

Öte yandan AB üyesi 28 ülkede elektrik sektöründe 2017'de toplam 28 bin 310 megavat ilave kurulu kapasite işletmeye alındı. Bunun yüzde 55'ine denk gelen 15 bin 680 megavatlık kapasiteyi rüzgar gücü oluşturdu.

Söz konusu kapasite için rüzgar sektörüne 22,3 milyar eurodan fazla yatırım yapıldı.

Kaynak: AA