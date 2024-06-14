Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Petrol fiyatları aşağı yönlü baskılanabilir
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol piyasasında daha önceki dönemlere hiç benzemeyen bir döneme girileceğini açıkladı. Birol, hem arz hem de talep tarafındaki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarının aşağı doğru baskılanabileceğini söyledi.
Haber Merkezi
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Birol, CNBC-e'den Emre Eser'in sorularını yanıtladı.
Birol'a göre talep cephesindeki büyümenin düşüşünde iki temel unsur etkili olacak: Çin'in düşen büyümesi ve elektrikli otomobillerin hakimiyetindeki artış.
Arz cephesinde ise Birol, ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana'nın artan arz katkısının düşen talep artışını karşılamaya yeteceğine dikkat çekiyor.