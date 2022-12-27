Vaca Muerta, Permian Havzası'na rakip

Arjantin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Permian Havzası'na rakip bir oluşum olan Vaca Muerta'da patlayan kaya gazı üretimi, petrol ve gazı işleyecek altyapının kapasiteye yaklaşması nedeniyle yolun sonuna gelme riskiyle karşı karşıya.

Teksas’taki Permian Havzası’na rakip

ABD’nin Teksas eyaletinin batısındaki Permian Havzası'nda bulunan Wolfcamp sahasında yaklaşık 20 milyar varil ham petrol bulunuyor. Böylece, Suudi Arabistan Ghawar sahası, Kuveyt'te Burgan sahası ve yine Suudi Arabistan'da Safaniya sahasının ardından, Wolfcamp sahası dünyanın en büyük 4'üncü rezervine sahip petrol sahası.

Arjantin Hükümeti Vaca Muerta altyapısını geliştirmek için yarış içinde. Büyük bir yeni gaz boru hattı önümüzdeki yılın ortalarında devreye girecek. Buenos Aires yakınlarında yeni ihracat terminalleri için de planlar yapıldı. Hükümet ayrıca yatırımları teşvik etmek umuduyla kongreye göndermek üzere sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yasası üzerinde çalışıyor.

Belçika büyüklüğünde

Arjantin'in Patagonya güneyindeki Vaca Muerta sahası Belçika büyüklüğünde. Dünyanın ikinci en büyük kaya gazı rezervlerine ve dördüncü en büyük kaya petrolü yataklarına sahip. Dünya, Ukrayna'yı işgali nedeniyle enerji endüstrisi ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya'ya alternatifler ararken, burası kilit bir küresel gaz tedarikçisi haline gelebilir.

Altyapı alarm veriyor

Reuters’a konuşan Vaca Muerta'da Transportadora de Gas del Sur (TGS) tarafından işletilen gaz arıtma tesisinin orta akım operasyonları başkanı Pablo Trovarelli, "Mevcut gaz boru hatları çok dolu" dedi ve üretimi artırmak için yeni boru hatlarına ihtiyaç olduğunu ekledi.

Enerji tesisi bu yıl günde 15 milyon metreküp olan kapasitesini 2023 yılında 21 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyor. Ancak bu hedeflere yeni boru hatlarının devreye girmesi halinde ulaşılabilecek.