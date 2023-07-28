‘Yarınlara Sözümüz’ diyerek kağıt çamuru atıklarını yüzde 95 geri kazandırdı

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, kağıt üretimi proses çamurunun ayakkabı taban astarı olarak kullanılması başta olmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarla 2022’de atıkların yüzde 95’ten fazlasını geri kazandı.

Kuruluş döngüsel ekonomi alanındaki iş birliklerini artırmaya devam ediyor. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin sürdürülebilirlik yaklaşımına değinen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, “Sürdürülebilirliği üç stratejik önceliğimiz olan ‘büyüme, operasyonel mükemmellik ve çevre’ kapsamında iş süreçlerimizle bütünleşik olarak ele alıyoruz. Sürdürülebilirlik; yatırım, inovasyon ve dijitalleş- me de dahil olmak üzere tüm çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası.

Her gün binlerce evde kullanılan kişisel hijyen ürünleri üretiyoruz. Öncü markalarımızla temiz ve sağ- lıklı bir yaşam için çalışırken, iklim krizinin etkilerine karşı hazırlıklı olmayı önemsiyor ve çevresel etkimizi azaltacak çözümler üretmeye odaklanıyoruz. ‘Yarınlara Sözümüz’ mottomuzla sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerimizi ve somut adımlarımızı ortaya koyuyoruz.”

Kadın istihdamına öncelik veriliyor

2022 yılında ton ürün başına enerji yoğunluğunu 2021’e göre azaltıp 660 hanenin yıllık enerji ihtiyacı kadar tasarruf eden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, üretim operasyonlarında tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etti 2022’de başlattığı öz tüketim amaçlı yenilenebilir enerji tesisi kurma yatırımlarını günden güne artıran kuruluşun, 2030 yılında toplam elektrik tüketiminin yüzde 50’sini öz tüketim amaçlı kuracağı yenilenebilir enerji santrallerinden temin etme hedefi bulunuyor. Gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmalarıyla ton ürün başına su kullanımını 2022 yılında 2021’e göre yüzde 5 oranında azaltıp yıllık 142 bin kişinin tükettiği su miktarına eşit bir tasarruf sağladı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, kağıt üretimi proses çamurunun ayakkabı taban astarı olarak kullanılması başta olmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarla 2022’de atıkların yüzde 95’ten fazlasını geri kazandı. Kuruluş döngüsel ekonomi alanındaki iş birliklerini artırmaya devam ediyor. Fırsat eşitliği çalışmaları kapsamında kadın çalışan oranını yükseltmek üzere hareket eden Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’ndeki ofis çalışanlarının yüzde 40’tan fazlası kadınlardan oluşuyor.