Yenilenebilir enerjiye hibrit santrali desteği

Nagihan KALSIN –ANKARA

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş İnsanları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, hidroelektrik santrallerde güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı yapılmasıyla ortaya çıkacak hibrit santrallerin, yenilenebilir enerji gücünü artırabileceğini söyledi. Su rejimindeki belirsizliklerin, HES’lerin verimliliğini etkilediğini ifade eden Güven, düşen hidro üretim kapasitelerini telafi etmek için GES yatırımının önü açılması gerektiğini vurguladı. Bir grup gazeteciye açıklamalarda bulunan Güven şöyle konuştu: “Türkiye’nin coğrafi yapısı, birçok nehir ve su kaynağını barındırıyor, bu da ülkeyi hidroelektrik enerji üretimi için uygun hale getiriyor. Ancak, iklim değişikliği nedeniyle su rejimindeki belirsizlikler ve kuraklık riski, hidroelektrik santrallerin işleyişini ve verimliliğini etkiliyor. HES’lerle doğru şekilde uyumlanabilecek hibrit uygulamalar sayesinde ülkece yenilenebilir enerji gücümüz artırılabilir. Bu bağlamda, hâlihazırda kamulaştırması, enerji nakil hatları, trafo bağlantıları ve altyapısı tamamlanmış, yetişmiş kadroya sahip hidro elektrik santrallerinde, yaz aylarında küresel ısınma ile olumsuz etkilenen üretimlerini ve düşen hidro üretim kapasitelerini GES’ten telafi etmek için aynı bağlantı bölgesinde olmak kaydıyla GES yatırımı yapılmasının önünün açılması gerekiyor. Bunun önü açıldığında HES’lerin tam anlamıyla yerli ve milli kaynaklardan, çevreci depolamalı santraller olarak üretim yapabilmesi sağlanır.”

“Yeterli kapasite tahsis edilmiyor”

HES’lerin GES hibrit santralleri yatırımlarında çeşitli kısıtlar ile karşılaştıklarını ifade eden Güven, “En önemli sorun TEİAŞ’ın HES’lere ilave hibrit GES kurmaları için yeterli kapasite tahsisinde bulunamıyor olması. Diğer taraftan enerji sektörü dışı yatırımcılara lisanssız bağlantı kapasiteleri tahsis edilirken, altyapısı, arazide GES kurmak için kapasitesi, enerji nakil hattı hazır lisanslı yatırımcılara yeterli kapasite verilmiyor. Ayrıca lisanssızlarda aynı bağlantı bölgesi bile aranmazken HES’lere komşu parsellerde GES yatırımı için de bağlantı izni verilmiyor” diye konuştu.

“Türkiye hidroelektrikte Avrupa’da 2’nci sırada”

Türkiye’nin son 10 yıllık dönemde rüzgar ve güneş enerjisi alanında ciddi bir atılım yapmış olmasına karşın yenilenebilir enerji portföyünde hidroelektrik enerjinin lider pozisyonda olduğunu söyleyen Güven, “Hidroelektrik sektörü, halihazırda özel sektör toplam kurulu gücümüzün yüzde 35’ini tek başına temsil ediyor. Hidroelektrik alanında yaklaşık 32 bin megavatlık bir kurulu gücü temsil ediyoruz. Bu güçle yıllık enerji üretim potansiyelimiz ise 66,980 gigavat. Bu rakamlarla Türkiye, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerji ile sera gazı emisyonlarına neden olmadan elektrik üretiminde Avrupa’da 2’nci, dünyada ise hidrolik kaynaklar bakımından 9’uncu sırada” açıklamasını yaptı.