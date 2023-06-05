YENSİS, yenilenebilir enerji projeleriyle çevre dostu enerji üretiyor
Eskişehir’de, yenilenebilir enerji kapsamında projeler üreten YENSİS Enerji, Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulu gücünü artırarak yenilebilir enerji ile elektrik üretimine katkı sağlamayı hedeflerken, ayrıca elektrikli araç kullanımını artırarak fosil yakıt tüketimini yüzde 50’ye düşürmeyi amaçlıyor.
Ayşe KAYTAN UÇAK
Eskişehir’de, yenilenebilir enerji kapsamında projeler üreten YENSİS Enerji, Güneş Enerji Santralleri (GES) kurulu gücünü artırarak yenilebilir enerji ile elektrik üretimine katkı sağlamayı hedeflerken, ayrıca elektrikli araç kullanımını artırarak fosil yakıt tüketimini yüzde 50’ye düşürmeyi amaçlıyor.
YENSİS Enerji Genel Müdürü Serkan Çetin, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaşamın her yerinde yaygın bir şekilde kullanılması felsefesi ile 2012 yılında kurulan firmalarının, bu sektördeki öncü firmaların bayiliklerini alarak satış ve uygulama alanında Türkiye genelinde hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Çetin, anahtar teslimi lisanssız güneş enerjisi sistemleri kurulumu, öz tüketime yönelik GES kurulumları, GES danışmanlığı, güneş termal sistemleri, ısı pompası ile iklimlendirme, yerden ısıtma ile ısı dağıtımı, elektrikli araç alım satımı ve şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirdiklerini aktardı.
Çetin, yenilenebilir enerji alanında yaptıkları projeler hakkında ise şu bilgileri paylaştı: “Mühendislik, projelendirme ve uygulama olarak yurdumuzun çeşitli yerlerinde anahtar teslimi lisanssız elektrik üretimine yönelik arazi ve çatı üzeri GES kurulumları yaptık. Bu santrallerin periyodik ve planlı bakımları, servis hizmetleri ve panellerin temizlenmesi hizmetini veriyoruz. Ayrıca sektörün önde gelen panel üreticilerinin yapmış oldukları GES santrallerine deneyimli çalışanlarımız ve üst seviyede ekipman donanımlarımız ile destek sağlıyoruz. Şebeke bağlantılı ya da öz tüketime yönelik mikro çatılarda lityum bataryalı GES kurulumları yaptık ve devreye alınmasından itibaren iki yıl ücretsiz servis hizmeti verdik.”
10 yılda 30 MWp kurulu güce ulaşıldı
GES'e yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında lisanssız elektrik üretiminde Mayıs ayı itibarıyla 30 MWp kurulu güce ulaşıldığını söyleyen Çetin, aynı zamanda şirketleri tarafından elektriği olmayan 200’ün üzerinde off grid kurulumu gerçekleştirdiklerini açıkladı. YENSİS’in aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonlarında 22kw’a kadar ticari olmayan sistemlerinin kurulumunu yaptığını ifade eden Çetin, ayrıca ticari potansiyel görülen yerler araştırılarak, bu yerlere istasyon kurulumu ile ilgili gerekli faaliyetlerin lisans sahibi firmalar ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.