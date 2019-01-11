Yerli petrolün fiyatını düzenleyen teklif kabul edildi

11 Ocak 2019

Batman Rafinerisi'nin kapatılması ile sonuçlanabilecek değişiklikler içeren maden kanunu ve petrol piyasası kanunu gibi diğer bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Sanayi Komisyonu'nda dün gece kabul edildi.

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, komisyon üyelerine yazdığı bilgi notuyla teklifin mevcut haliyle kabul edilmesi halinde Batman Rafinerisi'nin teslim aldığı ham petrolle ilgili yıllık 30 milyon dolarlık ek maliyet oluşacağını ve kâr edemez duruma gelecek rafinerinin kapatılmak zorunda kalınacağını belirtmişti.

Eleştirilerle birlikte detaylı ele alınması için alt komisyona sevk edilen teklif dün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda gün boyu görüşülmesinin ardından gece saatlerinde kabul edildi.

Teklifin TÜPRAŞ'ın eleştirdiği ve rafineri kapatılması ile sonuçlanabileceği uyarısında bulunduğu 31. maddesi komisyondan değiştirilmeden geçti.

Yerli petrolün satış fiyatında Mısır'daki Ras Gharib yerine Suudi Arabistan'daki Arab Heavy fiyatlarının baz alınmasını öngören maddenin gerekçesinde düşük kaliteli yerli petrolün fiyatının baz alındığı Mısır'daki Ras Gharib'in 2016'dan bu yana fiyat indirimini yayınlamadığı, bu nedenle yerli petrol üreticilerinin Batman Rafinerisi'ne piyasa fiyatının altında ham petrol satmak zorunda kaldığı belirtildi.

Gerekçede yapılacak değişiklikle petrol üretim ve yatırımlarının desteklenmiş olacağı da ifade edildi.

Maden kanunu

AK Parti, maden kaynaklarının etkin değerlendirilmesi, enerji ve tabii kaynakların çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, arz güvenliği risklerinin azaltılması, yerli enerji üretiminin artırılması amaçlayan ve kamuoyunda "maden kanunu" olarak bilinen teklifini 7 Aralık'ta TBMM'ye sunmuştu.

Teklifle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) teşkilatı yeniden yapılandırılarak, kurum petrol piyasasına ilişkin katılma payı veya oluşabilecek kamusal zararların tahsil ve tazmininde yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla lisans sahiplerinden bu düzenleme kapsamındaki mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere teminat mektubu talep edebilecek.

Petrol Piyasası Kanunu'nda da bazı değişiklikler yapılan teklifle akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için yüksek cezalar öngörülüyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

Kaynak: Reuters