Yerli rüzgar türbinleri iki yıl sonra elektrik üretmeye başlayacak

Bu hafta veya gelecek hafta imzayı atacağız. Artık yerli güneş paneli gibi yerli rüzgar türbinimiz de olacak. Yüzde 70 yerlilikle rüzgar türbini üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için Ankara, İzmir ve İstanbul'da fabrika kuracağız. İki yıl sonra ilk türbinleri kurmayı planlıyoruz" dedi. Güneş panelinde yüzde 85 yerlilikle panel üretildiğini, yerli mühendisler ve yeni teknolojilerle ürün ortaya koyulduğunu ifade eden Kalyoncu, "Rüzgarda da bunu başarabilir miyiz diye çok uğraştık.

Almanlarla, Çinlilerle, Siemens ile görüştük. En son geldiğimiz noktada ASELSAN ile birlikte rüzgar türbini üretmeye karar verdik" diye konuştu. Türkiye'de altyapının yerli rüzgar türbini üretimi için uygun olduğunu aktaran Kalyoncu, ASELSAN ile yapacakları anlaşmada türbinin şanzıman kısmı üzerinde iş birliği yapılacağının altını çizdi.

Kalyoncu, "Tüm ekipmanları Türkiye’de yapacağız. Şanzımanı, türbin kanadı, direği hepsi farklı yerlerde üretilecek. ASELSAN ile ana motor şanzıman noktasında anlaşmamız var. Diğer tüm kısımları kendimiz yapacağız" dedi. Kalyoncu, türbin kapasitesi olarak panelde yakaladıkları dünya standardını devam ettireceklerini, türbin kapasitesinin 5 megavatın üzerinde olacağını söyledi.