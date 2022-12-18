Yeşil enerji dediler, kirli yakıta yöneldiler

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya enerji krizini aşmak için kirli yakıta yönelirken, kömür bu yıl Almanya'da tarihi geri dönüşünü kutluyor.

Alman istatistik ofisi Destatis'e göre, temmuz ve eylül ayları arasında Alman elektrik şebekelerine aktarılan elektriğin üçte birinden fazlası (%36,3), 2021'in üçüncü çeyreğindeki yüzde 31,9'luk orana kıyasla termik santrallerinden geldi.

Hükümetin bazı üst düzey bakanlıklarına liderlik eden Alman Yeşiller Partisi tarafından uzun süredir şeytanlaştırılan kömürün 2030 yılına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması planlanıyordu. Ancak Rusya'nın Ukrayna ile savaşı ve gaz ihracatının kısıtlanması, kömürün yeniden tercih edilmesine yol açtı.

Kömüre zorunlu ‘U dönüşü’

Destatis'e göre, temmuz-eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde kömürden elektrik üretimi yıllık %13,3 artışla 42,9 terawatt saate (TWh) ulaşırken, Almanya'nın 118,1 TWh olan toplam elektrik üretimi 2021'in aynı dönemine kıyasla %0,5 oranında geriledi.

Rüzgar ve hidroelektrik üretiminin düşük olması nedeniyle gaz üretimi yüksek fiyatlara rağmen bir miktar artarken, yerli nükleer enerji üretimi de üçüncü çeyrekte düştü.

Bunun nedeni, Almanya'nın Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketin ardından bu teknolojiyi rafa kaldırma girişimleriyle altı reaktör yerine sadece üç reaktörün devrede kalmasıydı.

Doğalgaz kıtlığı tehdidi altında, kapatılan veya yedekte bekletilen bazı kömür santralleri bu yıl Avrupa'da piyasaya yeniden girdi fakat çoğu ülkede bu miktar sınırlı kaldı.

Almanya kömür tüketiminde lider

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel kömür tüketiminin bu yıl 8 milyar tonun üzerinde rekor bir seviyeye ulaştığını ve Almanya'nın 2021 yılına kıyasla %19 veya 26 milyon ton artışla en yüksek seviyeye ulaşan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Alman hükümeti, linyitle çalışan 1,6 GW'lık elektrik santralini planlandığı gibi 2022 sonuna kadar kapatmak yerine, Mart 2024'e kadar üretime izin veren bir feragatname yayınladı.

Destatis'in 1990 yılında istatistikleri derlemeye başlamasından bu yana, 2022 yılının Almanya'nın Fransa'ya net elektrik ihracatçısı olduğu ilk yıl olacağı belirtildi.