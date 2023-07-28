Zorlu Enerji’den çatılarda GES eğitimi

Farkındalık kazandırmayı amaçlayan eğitimlerde, evsel çatılarda güneş enerjisi kurulumlarında mühendislik, malzeme tedariği, modül seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve mikro eviriciler hakkında bilinmesi gerekenler katılımcılara uygulamalı olarak aktarıldı. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Evsel Çatı GES Eğitiminin evsel sistemlerin avantajlarında eğitimler devam edecek. Açılışını ZES Solar İş Geliştirme Müdürü Onur Ömer Bayraktaroğlu’nun yaptığı eğitimde, başarılı 100 katılımcıya sertifika verildi.

Evsel sistem yaygınlaşmalı

Modül seçiminin verimlilikte esas olduğunu belirten ZES Solar Satış Müdürü Veysel Burak Kanat, “Bu eğitimlerle, evsel çatı tipi GES kurmak isteyen tüm toplum kesimlerini doğru kanallar üstünden doğru ürünlere ve sistemlere yönlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin 2035 hedefi olan 52,9 GW yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşmada evsel sistemlerin büyük bir pay sahibi olması gerektiğine işaret eden Enphase Saha Uygulama Mühendisi Güner Seven, şunları söyledi: “Şehirlerde elektrikli araçların yükselişine de bağlı olarak enerji talebi günden güne artıyor.

Prosedürler kolaylaştırılmalı

Gelecekte merkezlerde oluşacak talep yoğunluğunun karşılanması için şebekelerimizi bugünden güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun en iyi yolu da evsel sistemlerin kullanımını artırarak enerji üretiminin en az altyapı yatırımıyla dağıtık sistemlere geçişini kolaylaştırmak. Bugün en elzem olan şey evsel sistemlerin yaygınlaşması adına bürokratik süreçlerin onay sürelerinin hızlandırılması diyebiliriz. Halihazırda büyük tesisler ve evsel sistemler hemen hemen aynı prosedürden geçtiği için uygulamada süreçler çok uzun sürebiliyor.”