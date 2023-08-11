Zorlu'dan, yenilenebilir enerjide yeni atılım
Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştiren Zorlu Enerji, Tekirdağ’da kuracağı Yeniçiftlik RES ve Kırklareli’nde kuracağı Hamitabat RES sayesinde portföyünde ilk kez depolamalı elektrik üretim tesisine sahip olacak.
Aldığı bu ön lisanlar sayesinde gerçekleştireceği yatırımlar sonucunda toplamda 375 MWe depolamalı rüzgâr gücüne sahip olacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdü- rü Ali Kındap, “Bugün sahip oluğumuz yenilenebilir enerji portföyümüzün payını daha da artırmak ve kaynak çeşitliliğini geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Kurulacak Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrallerimiz sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmayı ve ülkemizin enerji verimliliği yolunda ilerlediği kulvara güç katmayı amaçlıyoruz. Depolamalı sistemlerin batarya teknolojilerinin gelişimine de katkı sunacak” dedi.