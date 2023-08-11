Zorlu'dan, yenilenebilir enerjide yeni atılım 

Aldığı bu ön lisanlar sayesinde gerçekleştireceği yatırımlar sonucunda toplamda 375 MWe depolamalı rüzgâr gücüne sahip olacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdü- rü Ali Kındap, “Bugün sahip oluğumuz yenilenebilir enerji portföyümüzün payını daha da artırmak ve kaynak çeşitliliğini geliştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kurulacak Depolamalı Rüzgâr Enerjisi Santrallerimiz sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmayı ve ülkemizin enerji verimliliği yolunda ilerlediği kulvara güç katmayı amaçlıyoruz. Depolamalı sistemlerin batarya teknolojilerinin gelişimine de katkı sunacak” dedi.