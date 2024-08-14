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Hapag-Lloyd: Ortalama navlun ücreti ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 21 azaldı

Dünyanın önde gelen konteyner taşımacılığı şirketlerinden Hapag-Lloyd, düzenlediği yatırımcı toplantısında 2024 ikinci çeyrekte konteyner başına ortalama navlun ücretinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artarak 1422 dolar olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
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2024 yılının ikinci çeyreğinde konteyner başına ortalama navlun ücreti, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artarak 1422 dolar oldu. Ancak ortalama navlun ücreti 2023 ikinci çeyreğe göre yüzde 21 düştü. 

Hapag-Lloyd, global taşımacılık talebinde büyümeinin 2024 yılında yüzde 4 ve 2025'te yüzde 3 olmasını beklediklerini de ifade etti. 

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