Hapag-Lloyd: Ortalama navlun ücreti ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 21 azaldı

2024 yılının ikinci çeyreğinde konteyner başına ortalama navlun ücreti, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artarak 1422 dolar oldu. Ancak ortalama navlun ücreti 2023 ikinci çeyreğe göre yüzde 21 düştü.

Hapag-Lloyd, global taşımacılık talebinde büyümeinin 2024 yılında yüzde 4 ve 2025'te yüzde 3 olmasını beklediklerini de ifade etti.