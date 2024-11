Hilton, Türkiye'de 10 otel için daha imza attı

Takip Et

Hamide HANGÜL

Uluslararası zincir otel markası Hilton, Tür­kiye’de 10 yeni otel anlaşması imzalayarak, bin odayı daha portföyüne ekleye­cek. Hilton yöneticileri, mar­kanın Türkiye’de yeni yatı­rım ve hedeflerini açıklamak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi ve sorularını yanıt­ladı.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi raporuna göre, Türki­ye gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 12’sinin tu­rizmden geldiğine işaret eden Hilton Avrupa Kıtası Kıdem­li Başkan Yardımcısı David Kelly, Türkiye’nin büyümesi­ne yatırım yapan bir şirket ol­duklarını belirterek, “Türkiye stratejik pazarımız, dünyada altı büyük pazarımızdan biri. Yakın gelecekte Akdeniz ça­nağında yeni gelişmeler olsa da Türkiye, kesinlikle strate­jik pazarlarımızdan biri olma­ya devam edecek. Biz, 70 yıldır buradayız ve Türkiye’ye güve­niyoruz” diye konuştu.

“İstanbul’a gelen aşık oluyor”

Türkiye’ye son dönemde kongre ve toplantı segmen­tinde büyük ilgi olduğunu söyleyen Kelly, Türkiye ve İs­tanbul’a Amerikalı ve İngiliz­lerden yoğun talep geldiğini açıkladı. Kelly, bir soru üzeri­ne, “İstanbul’a gelen aşık olu­yor” ifadelerini kullandı. Tür­kiye’deki portföylerini pazar lideri markalarıyla daha da genişleteceklerini söyleyen Kelly, bu kapsamda DoubleT­ree by Hilton, Tapestry Colle­ction by Hilton, Hilton Gar­den Inn ve Hampton by Hil­ton markaları altında 10 yeni otel anlaşması imzalayarak portföylerine bin oda ekleye­ceklerini duyurdu.

İkonik Hilton’a 80 milyon dolarlık renovasyon

“Türkiye’deki 70 yıllık ta­rihimizin en heyecan veri­ci dönemindeyiz” diyen Kel­ly, “Önümüzdeki yıl içinde 10 yeni otel açarak, üç yeni mar­kamızı misafirlerimize su­nacağız” dedi. Kelly, diğer ta­raftan ikonik Hilton İstanbul Bosphorus’un da 80 milyon dolarlık renovasyon çalışma­sının da sürdüğünü ve 2025 yılı sonunda tamamlanma­sını beklediklerini bildirdi. Türkiye’de 83 otelin faaliyet­te olduğunu belirten Kelly, 39 otelin de geliştirme aşama­sında olduğunu açıkladı.

Her bir otelin yatırım değeri 10-15 milyon dolar

Hilton Orta, Doğu ve Gü­ney Avrupa’dan Sorumlu Ge­liştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini ise Türkiye’nin, Hilton için sadece İstan­bul’da değil, diğer şehirlerde de büyük fırsatlar sunduğu­nu, geliştirme aşamasındaki tesislerle birlikte otel sayı­larını 122’ye çıkaracaklarını belirterek, “Son 10 yılda Tür­kiye’deki otel sayımızı iki katından fazla artırdık” de­di. Anlaşması imzalanan 10 yeni otelin yatırım değerine yönelik bir soru üzerine Col­lini, “Her bir otel için 10-15 milyon dolar civarında” de­di. Colilini, yeni otel yatırım­ları için yerel yatırımcılara işaret etti. Söz konusu yatı­rım bütçesi ise 100-150 mil­yon dolar olarak hesaplandı.

İlk kayak otelini Sarıkamış'a açacak

Hilton Türkiye’den Sorumlu Yatırım Direktörü Funda Eratıcı ise yeni otellere ilişkin şu bilgileri verdi: “Sarıkamış, Bitlis ve Düzce’de de otel açacağız. Hilton Garden Inn Bitlis, 2026 baharı mevsiminde açılacak. 120 odalı by Hilton Düzce’nin 2026’da açılması planlanıyor. Düzce, sanayi bölgesi olmasına rağmen iş insanlarının konaklayacağı otel bulunmuyordu. Orada da otelimiz olacak. Türkiye’deki ilk kayak otelimiz de Sarıkamış’ta açılacak.

Önümüzdeki aylarda DoubleTree by Hilton Kars Sarıkamış, Faras İnşaat Yapı ile yapılan anlaşmayla, Hilton’un Türkiye’deki ilk kayak merkezi tesisi olacak” dedi. Hilton yöneticilerinin verdiği bilgilere göre, yeni projeler arasında 185 odalı Hampton by Hilton İzmir Bornova, 170 odalı Hilton Garden Inn Tarsus, 136 odalı Hilton İstanbul Pendik ve 116 odalı Hilton Garden Inn Antalya Aksu da yer alıyor.