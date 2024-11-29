Hilton, Türkiye'de 10 otel için daha imza attı
Türkiye’de 10 yeni otel anlaşması imzalayan Hilton, Sarıkamış’ta da ilk kayak otelini açacak. Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, “Türkiye’nin büyümesine yatırım yapıyoruz” dedi. Kelly, ABD ve İngilizlerden de yoğun talep aldıklarını söyledi.
Hamide HANGÜL
Uluslararası zincir otel markası Hilton, Türkiye’de 10 yeni otel anlaşması imzalayarak, bin odayı daha portföyüne ekleyecek. Hilton yöneticileri, markanın Türkiye’de yeni yatırım ve hedeflerini açıklamak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi ve sorularını yanıtladı.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi raporuna göre, Türkiye gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 12’sinin turizmden geldiğine işaret eden Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, Türkiye’nin büyümesine yatırım yapan bir şirket olduklarını belirterek, “Türkiye stratejik pazarımız, dünyada altı büyük pazarımızdan biri. Yakın gelecekte Akdeniz çanağında yeni gelişmeler olsa da Türkiye, kesinlikle stratejik pazarlarımızdan biri olmaya devam edecek. Biz, 70 yıldır buradayız ve Türkiye’ye güveniyoruz” diye konuştu.
“İstanbul’a gelen aşık oluyor”
Türkiye’ye son dönemde kongre ve toplantı segmentinde büyük ilgi olduğunu söyleyen Kelly, Türkiye ve İstanbul’a Amerikalı ve İngilizlerden yoğun talep geldiğini açıkladı. Kelly, bir soru üzerine, “İstanbul’a gelen aşık oluyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’deki portföylerini pazar lideri markalarıyla daha da genişleteceklerini söyleyen Kelly, bu kapsamda DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton markaları altında 10 yeni otel anlaşması imzalayarak portföylerine bin oda ekleyeceklerini duyurdu.
İkonik Hilton’a 80 milyon dolarlık renovasyon
“Türkiye’deki 70 yıllık tarihimizin en heyecan verici dönemindeyiz” diyen Kelly, “Önümüzdeki yıl içinde 10 yeni otel açarak, üç yeni markamızı misafirlerimize sunacağız” dedi. Kelly, diğer taraftan ikonik Hilton İstanbul Bosphorus’un da 80 milyon dolarlık renovasyon çalışmasının da sürdüğünü ve 2025 yılı sonunda tamamlanmasını beklediklerini bildirdi. Türkiye’de 83 otelin faaliyette olduğunu belirten Kelly, 39 otelin de geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.
Her bir otelin yatırım değeri 10-15 milyon dolar
Hilton Orta, Doğu ve Güney Avrupa’dan Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini ise Türkiye’nin, Hilton için sadece İstanbul’da değil, diğer şehirlerde de büyük fırsatlar sunduğunu, geliştirme aşamasındaki tesislerle birlikte otel sayılarını 122’ye çıkaracaklarını belirterek, “Son 10 yılda Türkiye’deki otel sayımızı iki katından fazla artırdık” dedi. Anlaşması imzalanan 10 yeni otelin yatırım değerine yönelik bir soru üzerine Collini, “Her bir otel için 10-15 milyon dolar civarında” dedi. Colilini, yeni otel yatırımları için yerel yatırımcılara işaret etti. Söz konusu yatırım bütçesi ise 100-150 milyon dolar olarak hesaplandı.
İlk kayak otelini Sarıkamış'a açacak
Hilton Türkiye’den Sorumlu Yatırım Direktörü Funda Eratıcı ise yeni otellere ilişkin şu bilgileri verdi: “Sarıkamış, Bitlis ve Düzce’de de otel açacağız. Hilton Garden Inn Bitlis, 2026 baharı mevsiminde açılacak. 120 odalı by Hilton Düzce’nin 2026’da açılması planlanıyor. Düzce, sanayi bölgesi olmasına rağmen iş insanlarının konaklayacağı otel bulunmuyordu. Orada da otelimiz olacak. Türkiye’deki ilk kayak otelimiz de Sarıkamış’ta açılacak.
Önümüzdeki aylarda DoubleTree by Hilton Kars Sarıkamış, Faras İnşaat Yapı ile yapılan anlaşmayla, Hilton’un Türkiye’deki ilk kayak merkezi tesisi olacak” dedi. Hilton yöneticilerinin verdiği bilgilere göre, yeni projeler arasında 185 odalı Hampton by Hilton İzmir Bornova, 170 odalı Hilton Garden Inn Tarsus, 136 odalı Hilton İstanbul Pendik ve 116 odalı Hilton Garden Inn Antalya Aksu da yer alıyor.