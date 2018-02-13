'Müteahhitlik sektörü için elimizden geleni yapacağız'

13 Şubat 2018

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk müteahhitlik sektörünün önümüzdeki dönemde daha fazla kaynağa erişmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Şimşek, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) 66. kuruluş yıldönümü resepsiyonuna katılarak, bir konuşma yaptı.

TMB'nin, Türkiye'yi dışarıda temsil ettiğini ve ülkenin imarında büyük rol oynadığını bildiren Şimşek, müteahhitlerin dışarıdaki başarısıyla övündüklerini ve onlara destek sağlamak için ilave çaba içinde olduklarını söyledi.

Şimşek, mal ihracatı yanında hizmet ihracatını da çok önemsediklerine işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde sizlerin daha fazla kaynağa erişmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Her zaman dışarıda size destek olduk." diye konuştu.

Hükümetin, eğitim, Ar-Ge ve inovasyon yanında üçüncü önceliğinin altyapı olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Türkiye, altyapıda sınıf atladı. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, ulaştırma altyapısında Türkiye dünyada ilk 30 arasına girdi. Lojistikte 34. sıradayız. Bu, muazzam bir başarı. 'Türkiye dışarıda neye yatırım yapmalı' derken, önemli unsurlardan birisi bu. Önümüzdeki dönemde buraya kaynak ayırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, inşaat sektörünün gayri safi yurt içi hasıla ile istihdamdaki payındaki artışa işaret ederek, şunları kaydeti:

"İnşaat, önemli bir sektör, çok güçlü geri ileri sektörel bağlantıları var. O nedenle biz sizi önemsiyoruz, çabalarınızı takdir ediyoruz. İnanıyorum ki dünya liginde bizi daha güçlü şekilde temsil edeceksiniz. 2003 yılında dünyanın 250 en büyük müteahhitlik firması içinde sadece 8 firma vardı, bugün 46 tane var. Biz sizinle, başarılarınızla övünüyoruz. 119 ülkede 356 milyar dolarlık 9 bin proje yapmışsınız. Çabalarınızda yanınızda olacağız. İnşallah hep birlikte başaracağız."

"Her gittiğimiz ülkede destek veriyoruz"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de müteahhitlik sektörünün, döviz kazandırıcı lokomotif sektörlerin başında geldiğine dikkati çekerek, "Her gittiğimiz ülkede yeni pazar oluşturma, o ülkenin imarında söz sahibi olma, müteahhitlik sektörünü temsil etme noktasında destek veriyoruz. Ukrayna'yla böyle bir çalışmamız oldu. Yeni pazar ve finansmana erişim çalışmaları devam ediyor. Eximbank ile müteahhidimizin yurt dışında yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz sıranın ekonomiye gelmesi"

TMB Başkanı Mithat Yenigün de küresel ekonomide zorluklar göründüğünü belirterek, "Geleceğe hazırlanmak adına kırılganlıkları azaltacak reform ajandaları önem taşıyor. İş dünyası olarak beklentimiz, Türkiye'nin adım adım normalleşmesi, sıranın artık ekonomiye gelmesi. Yurt dışında da en kötü dönemin geride kaldığını, önümüzdeki dönemin daha olumlu olacağını umuyoruz. Halen en büyük eksiğimiz finansman kaynağıdır. Yeni pazarlarda finansman desteği sağlanabilirse, pazar payımız katlanarak büyüyecektir." diye konuştu.

Fiyat farkları ve Kamu İhale Kanunu gibi konulardaki çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Yenigün, "Müteahhitlik sektöründe, bankalarımız ve özellikle hükümetimizin gücünü yanımızda hissetmemiz çok önemli. Biz sektör olarak çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çok sayıda bürokrat, işadamı ve yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyonda, konuşmaların ardından yıldönümü pastası kesildi.

Kaynak: AA