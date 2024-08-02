Elektrikli otomobilde Togg zirveye ambargo koydu (Türkiye'de kaç adet Togg satıldı)

Türkiye’de temmuz ayında toplam 5 bin 735 elektrikli otomobil satıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) temmuz rakamlarına göre; en fazla satılan elektrikli otomobil Togg oldu. Togg’un temmuz satış rakamı 1277 oldu. Ocak-Temmuz döneminde toplan satılan Togg sayısı ise 14 bin 248 olarak kayıtlara girdi. Böylece Togg’un pazar payı yüzde 34,44 oldu.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Togg satışlarında geçen aya göre yaşanan düşüşe dikkat çekti. Özpeynirci, listenin ikinci sırasında 510 adet satışla BMW markasının yer aldığını, düşük ÖTV’li atağına geçen Tesla’nın ise üçüncü sırada bulunduğunu aktardı. BMW ilk yedi aydaki toplam satışı 4 bin 313, pazar payı yüzde 10,44 oldu. Tesla’nın Ocak-Temmuz arası satış rakamı ise 3 bin 502 ve pazar payı yüzde 8,46 oldu.

İşte Türkiye'de en çok satan elektrik otomobiller...