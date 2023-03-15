İşte yeni Togg modellerinin isimleri! Sosyal medya hesaplarında paylaşıldı

Togg tarafından yapılan paylaşımı göre T10X isminin T harfinin Türkiye ve Togg’dan geldiği, 10’un C segmentini temsil ettiği ve X’in SUV’a karşılık geldiği söyleniyor. Ayrıca B segment ve diğer kasa tipleri için de bilgiler mevcut.

Yeni Togg model isimleri şu şekilde olacak:

Togg SUV: T10X

Togg Sedan: T10S

Togg Coupe: T8CX

Togg Kompakt SUV: T8X

Togg MPV: T8V veya T10V