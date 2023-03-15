İşte yeni Togg modellerinin isimleri! Sosyal medya hesaplarında paylaşıldı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca bilinen adıyla Togg, dün T10X isimli ilk modelinin fiyatını açıkladı. Bugün ise önümüzdeki dönemde gelecek yeni Togg modellerinin isimleri belli oldu.
Haber Merkezi
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Togg tarafından yapılan paylaşımı göre T10X isminin T harfinin Türkiye ve Togg’dan geldiği, 10’un C segmentini temsil ettiği ve X’in SUV’a karşılık geldiği söyleniyor. Ayrıca B segment ve diğer kasa tipleri için de bilgiler mevcut.
Yeni Togg model isimleri şu şekilde olacak:
Togg SUV: T10X
Togg Sedan: T10S
Togg Coupe: T8CX
Togg Kompakt SUV: T8X
Togg MPV: T8V veya T10V