Karsan ve Toyota Motor Europe arasında yeni işbirliği

Avrupa'da ihracat sıralamasında basamakları hızla tırmanan Karsan, Toyota Motor Europe ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Toyota Motor Europe ile yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Karsan Otomotiv, hidrojenli araçlarını Toyota Motor Europe'un Hidrojen Fuel Cell Module yakıt hücrelerini entegre ederek geliştirecek. İlgili sözleşme 27.08.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır" denildi.