OYDER Başkanı Erciş açıkladı: Otomotiv sektöründe 40 bin kişi işsiz kalabilir

800’den fazla bayiyi temsil eden Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'ye konuştu.

Erciş, "marka ve distribütörlerin uyguladığı stok baskısına" dikkat çekerken, sektörde 40 bin kişinin işsiz kalmasına yol açacak senaryoyu gündeme taşıdı.

OYDER Başkanı Erciş, "Son dönemde marka ve distribütörlerin uyguladığı stok baskısı nedeniyle zor günler yaşıyoruz" derken şöyle devam etti:

* Yüzde 60’ı aşan finansman maliyeti nedeniyle artan stok yükü bayilerin yüzde 25’inin kapanmasına, 40 bin kişinin işten çıkartılmasına sebep olacak.

Altuğ Erciş, bayilerin ya başka sektörlere girdiğini ya da showroomlarını zincir marketlere kiraya verdiklerini ifade etti.