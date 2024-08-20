Sedan modeller Türkiye'de satılacak mı? Volvo'dan Türkiye kararına ilişkin bir açıklama daha

Volvo Car Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Alican Emiroğlu, yeni yıl itibarıyla son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerin Türkiye’de satışını planlamadıklarını duyurmuştu.

Emiroğlu, “Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Emiroğlu’nun bu açıklaması Volvo’nun sedan modellerini artık Türkiye’de satışa sunmayacağı şeklinde algılanmıştı.

Konuya ilişkin Volvo’dan yeni bir açıklama geldi. Otomotiv devi “markanın sürdülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde aldığı bu kararın sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi” olduğunu duyurdu.

Volvo Türkiye’den yapılan açıklama şöyle:

* Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden olmasını planlayan Volvo Cars, otomobil başına düşen karbon ayak izini de yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

* Bu vizyon çerçevesinde Volvo Cars, sedan modellerinin global üretimini Avrupa pazarı için çok daha önce açıklanan üretim planı çerçevesinde 2024 itibariyle bitirme kararı almıştır. Volvo Car Türkiye de bu üretim planına istinaden müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde otomobil stoğunu inşa etmiştir.

* Satışı Türkiye’de bir süre daha devam edecek olan sedan modellerin yerini ise gelecekte elektrikli versiyonları alacaktır. Bu doğrultuda sedanların satışına son verilmesi değil ara verilmesi söz konusudur’.