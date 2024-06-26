Volkswagen'den 5 milyar dolarlık elektrikli araç yatırımı

Almanya merkezli Volkswagen Group, elektrikli araçların mimarisi ve yazılımını paylaşmak üzere eşit kontrollü yeni bir ortak girişimin parçası olarak ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Rivian'ın hisseleri, açıklamanın ardından yaklaşık yüzde 50 arttı ve kazançların bugün de devam etmesi halinde şirketin piyasa değerini yaklaşık 6 milyar dolar yükseltme potansiyeli taşıyor.

İki yeni araç

CNBC-E'nin haberine göre yatırımın Rivian'a 2026'nın başlarında piyasaya sürülecek olan daha ucuz ve daha küçük R2 SUV'larını ve planlanan R3 crossover'larını geliştirmek için gerekli finansmanı sağlayacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, ortaklık sayesinde Rivian'ın çipler ve bileşenler de dahil olmak üzere tedarik hacimlerinden yararlanarak işletme maliyetlerini azaltacağı belirtiliyor.

Bu ortaklık aynı zamanda amiral gemisi R1S SUV ve R1T pikaplarıyla tanınan Rivian'ın nakit akışını pozitife çevirmesine de yardımcı olacak.

Şirket, mevcut fikri mülkiyetini Ortak Girişim'e lisanslayacak ve R2, Ortak Girişim'in yazılımını kullanan ilk araç olacak. Bunu Audi, Porsche, Lamborghini ve Bentley markaları da dahil olmak üzere Volkswagen araçları takip edecek.