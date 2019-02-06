5 ildeki hallerde fiyatlar denetlendi

06 Şubat 2019

Ticaret Bakanlığı beş ilde eş zamanlı hal denetimi gerçekleştirirken, yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili de idari işlem başlatılıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık başta marketler, pazar yerleri ve toptancı olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerini sıklaştırdı" denildi.

Bakanlık, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallerde denetimleri; girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket edenleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler neticesinde normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlenen uygulamalarla ilgili ise idari işlemler başlatılıyor.

Bakanlık kısa süre önce sebze-meyve fiyatlarındaki aşırı fiyat oluşumlarına karşın 81 il valiliğine de talimat göndererek, denetimlerin kapsamını genişletmişti.

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere bir çok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş Ocak ayı enflasyonunu da tetiklemişti.

TÜİK verilerine göre Ocak'ta ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ekonomistler gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4'lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB'nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31'e yükselttiğine dikkat çekiyorlar.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde geçen hafta görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Albayrak: Fiyatlara karşı önemli adımlar atacağız

Kaynak: Reuters