"Tarım bakanlığının adı değişsin"

23 Ekim 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlığın adının "Üretim Bakanlığı" olması yönündeki önerisini tekrarladı.

Fakıbaba, "Bu bakanlığın adı, sık sık tekrarlıyorum, üretim bakanlığı olmalıdır çünkü gıda, tarım ve hayvancılığa baktığınız zaman hepsinde üretiyorsunuz." dedi.

Türkiye'nin kalkınmasında tarımın önemine işaret eden Fakıbaba, "Türkiye gelişecek ve kalkınacaksa mutlaka gıda, tarım ve hayvancılıkla kalkınacaktır. İstihdamı biz bununla sağlayacağız. Bizde eğitim ile tarlanın suyla buluşması çok önemli bir olay. Eğer eğitim olur ve tarla suyla buluşursa çok ciddi bir katma değer sağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

"İthalatı içimize sindiremiyoruz"

"Yerli üretimi bitirmek mi istiyorlar?"

Marketlere ithal kuzu ve koyun satacak