Apple, M4 işlemciyi tanıttı! iPad’ler artık yüzde 50 hızlanacak

Apple bugün gerçekleştirdiği Let Loose etkinliği kapsamında yeni iPad modellerini ve M4 çipini tanıttı. iPadler'de ilk kez OLED ekrana geçiş yapan Apple, performans tarafında da yeni M4 işlemci ile kullanıcıları karşılıyor. İşte Apple'ın yeni nesil M4 işlemcisi ve 12.9 inçlik yeni iPad Pro'sunun özelliklerine dair ayrıntılar...

iPad’leri yüzde 50 hızlandıran 10 çekirdekli M4 işlemci

En yeni Apple işlemcisi olan M4 çipi, ikinci nesil 3 nm teknolojisine sahip. M4'ün yeni Display Engine (Görüntü Motoru) ile gelen yonga seti dört adet performans ve altı adet verimlilik olmak üzere on çekirdeğe ev sahipliği yapıyor.

12.9 inçlik iPad Pro özellikleri

2021 yılından bu yana iPad Pro’da miniLED ekran kullanan Apple, iPhone ve MacBook’ların ardından yenilenen 12.9 inçlik Ipad Pro modeliyle birlikte resmen OLED ekrana geçti.

13 inç iPad Pro; hem SDR hem de HDR parlaklığı için 1000 nit tam ekran parlaklığı bulunuyor. Ayrıca 1600 nit max HDR parlaklığa sahip olan OLED ekran, renk ve parlaklık üzerinde milisaniyenin altında kontrol sağlıyor. Ayrıca XDR hassasiyeti de sunuyor.

Yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kaplamaya yeni iPad'ler Gümüş ve Uzay Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.