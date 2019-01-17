Çin, Huawei tasarısı için "histeri" dedi

17 Ocak 2019

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Huawei, ZTE ve başka Çinli telekomünikasyon ekipman şirketlerini hedef alan yasa tasarılarını "histeri" olarak nitelendirdi ve ABD Kongre üyelerine bu mevzuatı durdurmaları çağrısı yaptı.

Açıklamayı bakanlık sözcüsü Hua Chunying, Pekin'deki olağan basın bilgilendirme toplantısında yaptı.

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti üyeleri Huawei, ZTE ve ABD yaptırımları ve ihracat kısıtlama yasalarını ihlal eden diğer Çinli şirketlere, ABD'de üretilen çip ve diğer parçaların satışının yasaklanmasını öngören yasa tasarılarını Kongre'ye sundular.

Bu tasarılarda, ürettikleri bazı ekipmanların Amerikan vatandaşlarına karşı casusluk faaliyetlerinde kullanılabileceği endişesiyle haklarında kuşku beslenen ZTE ve Huawei şirketlerinin adları özel olarak vurgulanıyor.

ABD'de Huawei'ye yeni soruşturma

Kaynak: Reuters