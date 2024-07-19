Dünya çapında krize sebep olan Crowdstrike nedir?

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sistemlerinde arıza yaşanırken American Airlines, sorunun siber güvenlik firması Crowdstrike kaynaklı olduğunu dile getirdi.

American Airlines, dünyanın dört bir yanındaki şirketleri etkileyen bilgi teknolojileri kesintisine neden olan Crowdstrike ile ilgili "teknik bir sorun" yaşadığını aktardı.

Şirketleri ve donanımları siber tehditlerden ve güvenlik açıklarından korumak amacıyla 2011 yılında kurulan Crowdstrike, sağladığı güvenlik hizmetiyle kötü amaçlı yazılımların ya da dosyaların telefon ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlardan kurumsal ağlara ulaşmasını engellemeye çalışmaktadır.

Crowdstrike'ın amaçları arasında, verilerini kendi çatıları altında ya da kendi sunucularında korumak yerine bulut sistemlerine kaydıran şirketlere güvenlik desteği sağlamak yer almaktadır.

Teksas merkezli firma, George Kurtz ve Dmitri Alperovitch tarafından kuruldu. Hisselerini 2019 yılında teknoloji ağırlıklı Nasdaq borsasında halka arz etti.

Dünyanın en büyük şirketlerine siber güvenlik sağlayan Crowdstrike, 2016 yılında ABD Demokratik Ulusal Komitesi tarafından bilgisayar ağına yapılan bir ihlali araştırmak üzere hizmet verdi.

Firmadan ilk açıklama

Crowdstrike firması, küresel krizin Windows kaynaklı bir kusurdan" dolayı olduğunu açıkladı:

Crowdstrike CEO'su George Kurtz tarafından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Crowdstrike, Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir kusurdan etkilenen müşterilerle aktif olarak çalışmaktadır. Mac ve Linux ana bilgisayarları etkilenmemiştir. Bu bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme yapılmıştır. Müşterilerimizi en son güncellemeler için destek portalına yönlendiriyoruz ve web sitemizde eksiksiz ve sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca kuruluşların Crowdstrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını tavsiye ediyoruz. Ekibimiz Crowdstrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda"