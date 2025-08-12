Elon Musk, Apple’a karşı yasal süreç başlatıyor: OpenAI’yi kayırıyorlar

Elon Musk, Apple’ın App Store sıralamalarında OpenAI’yi kayırarak rekabet yasalarını ihlal ettiğini iddia etti. Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI, yasal işlem başlatacak.

Musk, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Apple, App Store’da OpenAI dışında hiçbir yapay zekâ şirketinin 1 numaraya ulaşmasını imkânsız hâle getirecek şekilde davranıyor. Bu, açık bir tekelcilik ihlalidir. xAI derhal yasal işlem başlatacak” ifadelerini kullandı.

ABD’de iPhone için en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde OpenAI’nin ChatGPT’si birinci sırada yer alırken, Musk’ın geliştirdiği Grok beşinci, Google’ın Gemini’si ise 57. sırada bulunuyor. Musk ayrıca, dünya genelinde en popüler haber uygulaması olan X’in ve ilk beşteki Grok’un App Store’un “Mutlaka edinilmesi gerekenler” bölümüne alınmamasını da eleştirerek, “Siyasi mi davranıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Apple, konuya ilişkin henüz bir yanıt vermedi. Şirket, daha önce OpenAI ile yaptığı ortaklık kapsamında ChatGPT’yi iPhone, iPad ve Mac cihazlarına entegre etmişti.

Musk’ın açıklamaları, Apple’ın App Store politikalarının dünya çapında daha fazla mercek altına alındığı bir dönemde geldi. Avrupa Birliği, nisan ayında, geliştiricilerin App Store dışındaki daha ucuz alternatiflere yönlendirilmesini engellediği gerekçesiyle şirkete 500 milyon euro ceza vermişti.