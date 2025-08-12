  1. Dünya Gazetesi
Grok’un X hesabı askıya alındı, kısa sürede yeniden açıldı

X’in yapay zeka uygulaması Grok’un hesabı, bilinmeyen bir nedenle askıya alındı; kısa süre sonra yeniden erişime açıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok’un resmi hesabı, kısa süreliğine askıya alındı. “@grok” kullanıcı adıyla erişilen profil sayfasına giren kullanıcılar, “X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır” mesajıyla karşılaştı.

Bir süre sonra hesap yeniden erişime açıldı. Ancak X yönetimi, askıya alma kararının gerekçesiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ