Grok’un X hesabı askıya alındı, kısa sürede yeniden açıldı

Sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok’un resmi hesabı, kısa süreliğine askıya alındı. “@grok” kullanıcı adıyla erişilen profil sayfasına giren kullanıcılar, “X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır” mesajıyla karşılaştı.

Bir süre sonra hesap yeniden erişime açıldı. Ancak X yönetimi, askıya alma kararının gerekçesiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.