Spotify Türkiye editörlerine ‘rüşvet’ iddiası: İsveç soruşturma başlattı
Dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify’ın İsveç’teki genel merkezi, Türkiye’de görev yapan editörlerle ilgili rüşvet ve ayrımcılık iddialarına yönelik soruşturma başlattı.
İsveç merkezli Spotify yönetimi, Türkiye’deki editörlere yönelik rüşvet ve ayrımcılık iddiaları üzerine iç soruşturma başlattı.
NTV'de yer alan habere göre platform yetkilileri, müzik sektörü temsilcilerinden uzun süredir gelen şikâyetlerin ardından harekete geçti. Bazı sanatçılar ve yapımcılar, popüler çalma listelerine girişte adil davranılmadığını, listelerde yer almanın rüşvet karşılığında sağlandığını öne sürdü. Çalma listelerindeki görünürlüğün belirlenmesinde ayrımcılık yapıldığı iddiaları da dosyaya girdi.
Spotify’ın İsveç merkezli yönetimi, Türkiye editörleri hakkındaki iddiaları incelemek üzere iç soruşturma başlattı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin detaylarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.
Söz konusu iddialar, platform hakkında Türkiye’de yürütülen bir başka incelemeyle de kesişti. Rekabet Kurumu, 4 Temmuz’da Spotify hakkında “adil rekabet koşullarına aykırı uygulamalar” gerekçesiyle ön araştırma başlatıldığını duyurmuştu.