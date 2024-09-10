Huawei üç yönlü katlanabilir telefonunu tanıttı: Apple ile rekabet kızışıyor

Apple'ın en son iPhone modelini tanıtmasından sadece saatler sonra Huawei, bir gün önce Çin anakarasındaki amiral gemisi e-ticaret mağazalarında sergilenen yeni Z şekilli akıllı telefon Mate XT'nin lansman etkinliğini düzenledi.

Huawei'nin web sitesi, yeni akıllı telefon için depozito gerekmeyen 3,3 milyondan fazla ön sipariş topladığını gösterdi. Araştırma firması IDC'ye göre, katlanabilir telefonlar için tüm küresel pazar ikinci çeyrekte yaklaşık 4 milyon adetti.

Geçen yıldan bu yana bir dizi başarılı akıllı telefon çıkışını takip eden son lansman, Huawei'nin ABD yaptırımlarını aşma becerisinin altını çiziyor ve Çin'de Apple'a karşı konumunu sağlamlaştırıyor. Huawei'nin ürün gamında halihazırda iki yönlü katlanabilir telefonlar bulunuyor ve Çin'deki güçlü satışları, bu yıl Samsung Electronics'i geçerek bu tür telefonların küresel çapta en büyük satıcısı olmasına yardımcı oldu.

"Çin pazarlarındaki satışlar üzerinde bir miktar etki olabilir"

Ancak analistler, yüksek fiyat etiketi ve sınırlı miktarın, yeni modeli önemli bir satış faktörü olmaktan çok Huawei'nin teknoloji becerisinin bir sembolü haline getireceğini söyledi. Araştırma şirketi Counterpoint'te analist olan Jene Park, "Yaklaşan Huawei ürünlerinin Samsung ve Apple'ın işlerini ürün miktarı açısından önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor. Tedarik edilen ürün miktarının bir sınırı var. Ancak, belirli Çin pazarlarındaki satışlar üzerinde bir miktar etki olabilir." dedi.

Danışmanlık şirketi IDC'ye göre, katlanabilir akıllı telefon pazarı, büyük ölçüde Çinli akıllı telefon üreticilerinin denizaşırı pazarlara girmesiyle, ikinci çeyrekte 3,9 milyon adet sevkiyatla yıllık bazda yüzde 57 büyüdü.IDC'ye göre bu rakam, ikinci çeyrekte 292,2 milyon akıllı telefonun sevk edildiği geniş akıllı telefon pazarının yüzde 3'ünü oluşturuyor.