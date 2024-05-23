Huawei'nin yeni akıllı saati Türkiye'de

Huawei, "Huawei Watch Fit 3" model akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HUAWEI Watch Fit 3, 9.9 mm kalınlığa, 26 gram ağırlığa sahip ve saatin 1,82 inç AMOLED ekranı 1.500 nit parlaklık ve 347 ppi çözünürlük sunuyor.

Huawei Watch Fit 3, günlük kıyafetlere uyacak çeşitli renk ve kayış seçenekleri sunuyor. Siyah, pembe, yeşil ve beyaz renklerde floroelastomer kayışlar, hafiflik ve çabuk kuruma özellikleri sağlıyor. Kullanıcılar, iOS ve Android cihazlar ile uyumlu olan Huawei Sağlık uygulaması sayesinde saat yüzlerini kişiselleştirebiliyor. Huawei Watch Fit 3, kullanıcı ile cihaz arasındaki etkileşimi artıran üç yeni saat yüzü sunuyor.

Renk seçeneklerinin yanında, kauçuk, naylon ve deri kayış varyantlarına sahip Watch Fit 3 akıllı saatler, Huawei Online Mağaza üzerinde 4 bin 499 lira fiyatla satışa sunuluyor. İlk satış dönemine özel olarak Huawei Online Mağaza siparişlerinde özel olarak yanında 699 lira değerinde ek saat kayışı, 300 lira sepet indirimi hediye olarak sunuluyor. Vade farksız 3 taksit imkanı yanı sıra, "AFIT3PR" kupon koduyla 300 lira daha indirim yapılabiliyor.