OpenAI’in geliri 7 ayda ikiye katlandı, 12 milyar dolara ulaştı

700 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaşan OpenAI’in gelirleri 7 ayda ikiye katlandı, nakit yakımı 8 milyar dolara yükseldi.

Tüketici ve kurumsal ürünlerde yaklaşık 700 milyon haftalık aktif kullanıcıya ulaşan OpenAI, hızla artan talebin etkisiyle bu yıl için öngörülen nakit yakımını önceki tahminlere kıyasla 1 milyar dolar artırarak yaklaşık 8 milyar dolara çıkardı.

The Information’ın haberine göre, şirketin yeni finansman turunda 30 milyar dolarlık bir kaynak hedeflediği, bunun ikinci yarısı için 7,5 milyar dolarlık taahhüt almaya yaklaştığı belirtildi.

Sequoia Capital ve Tiger Global Management gibi büyük yatırımcıların yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı aktarıldı.