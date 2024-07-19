SON DAKİKA: Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri kurtarıldı

365, küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığını duyurdu.

Microsoft 365'in küresel yazılım sorunu için çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, "Uzun bir izleme süresinin ardından, sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik." ifadesi kullanıldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.