SON DAKİKA: Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri kurtarıldı
Son dakika gelişmesi... Tüm dünyadaki küresel yazılım sorunundan etkilenen Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığı bildirildi. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemindeki sorun dünyadaki birçok sektörü etkiledi.
365, küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin kurtarıldığını duyurdu.
Microsoft 365'in küresel yazılım sorunu için çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, "Uzun bir izleme süresinin ardından, sorunun hafifletildiğini ve daha önce etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamalarının ve hizmetlerinin kurtarıldığını belirledik." ifadesi kullanıldı.
Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.