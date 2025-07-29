YouTube’dan daha uygun fiyatlı seçenek: Premium Lite Türkiye’de

YouTube, Premium aboneliğe alternatif olarak geliştirdiği 49,99 TL fiyatlı Premium Lite paketini Türkiye’de erişime açtı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre 49,99 TL fiyatla sunulan Premium Lite, videolarda reklamları büyük ölçüde kaldırırken, Premium’un sunduğu diğer ayrıcalıkları kapsamıyor. Bu paketle kullanıcılar arka planda oynatma, video indirme veya YouTube Music’e reklamsız erişim gibi özelliklerden yararlanamayacak.

Premium Lite, yalnızca videolardaki reklamları kaldırıyor; Shorts, arama sonuçları ve YouTube Music’te reklam gösterimi devam edecek.

Şirket, yeni paketin tam Premium’a göre daha ekonomik bir alternatif olduğunu ve sadece videolarda reklamsız deneyim isteyen kullanıcıları hedeflediğini açıkladı.

Abonelik, YouTube’un web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başlatılabiliyor.