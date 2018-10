Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ’a talip

19 Ekim 2018

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Bu yıl 3’üncüsü ‘2023 Türkiye Turizm Hedefleri’ temasıyla düzenlenen Bursa Turizm Zirvesi ve 1. Bursa Turizm Fuarı’nın açılışına katılan Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bursa turizminde kronik sorun haline gelen Uludağ için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Alpaslan: “Bursa’nın önemli turizm kaynağı Uludağ ile ilgili geçmişten gelen kronik sorunlar var. Birden fazla kurumun orada otorite sahibi olması nedeniyle birçok şey yapılamıyor. Kış turizmini etkileyen kaçak yapılaşma, kaçak organizasyonlara da sebep oluyor. Bunların aşılması için atılması gereken adımları atmaya yönelik çalışıyoruz. Uludağ’da kış turizminin olduğu alanda planlama ve otoritenin tümünün bakanlığımıza verilmesine yönelik çalışıyoruz” dedi. Alpaslan, “Kış turizm merkezinin değerinin artırılması için gereken ne varsa yapacağız. İznik Müzesi’nin yakın zamanda açacağız. Sektörün ihtiyaç duyduğu yasal çalışmaları verimli şekilde yürütüyoruz. Bursa’nın tanıtımı için de bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye turizm sektöründe 2017’nin toparlanma yılı olduğunu, 2018’de ise toplam gelir ve ziyaretçi sayısında tarihi bir rekor beklediklerini açıklayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya da, “Sektörün geleceği, turizmin yılın 12 ayına ve ülke geneline yayılmasından geçiyor. Bursa da turizm bakımından pek çok avantajlara sahip. Sahip olduğu tüm bu zenginliklerle Ortadoğu coğrafyasında çok tanınsa da Avrupa pazarında maalesef yeteri kadar bilinmiyor. Dünya turizminde büyümeyi sürükleyen en önemli pazar ise Avrupa. Bursa’nın bu pazardan daha fazla turist alması mümkün. Ortadoğu ve Avrupa’nın yanı sıra Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere Asya ülkeleri ve Latin Amerika gibi harcama potansyel yüksek pazarlarda da tanıtım faaliyetlerini sürdürmek gerekiyor” dedi. Bağlıkaya, klasik tanıtım faaliyetlerinin yerini sosyal medya ve internete kaydığının da bilgisini verdi.

2018’de rekor bekleniyor

Türkiye turizm sektöründe bir takım çifte standartların bulunduğunu anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkanı Osman Ayık ise, turizm sektörünün yeni bir yasaya ihtiyacı olduğuna vurgu yatı. Ayık, “Belgelendirmeler tekelden yapılmalı. 2017’de turizm sektörü yüzde 7 büyüdü. 2018’in ilk yarısında yüzde 6 büyüme yakalandı. Bulunduğumuz coğrafyadaki büyüme 2017’de yüzde 13 oldu. Bu yıl da benzer bir oran öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Ayık, Marmara Bölgesinde bütüncül bir bakış açısının olması gerektiğinin de altını çizdi. TYD Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Akçakaya da, Türkiye’ye gelen turist sayısında 2018’de rekor beklediklerini açıkladı. Ancak kişi başı harcamalarda 600 dolar civarına ulaşılabildiğini ve bunun yeterli olmadığını belirten Akçakaya, hedefin 900 doların üzerine çıkmak olduğunu sözlerine ekledi.

“Bursa kaplıca ve sağlık turizmine yönelmeli”

3. Bursa Turizm Zirvesi ve 1. Bursa Turizm Fuarı’na ev sahipliği yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa’nın kaplıca ve sağlık turizminde öne çıkması gerektiğinin altını çizdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, 2017’de Bursa’ya 40 milyon turist geldiğini, bu sayısı üst düzey fuarlarda yer alarak artırmanın mümkün olacağını söyledi. Bursa Turizm Platformu Başkanı Hasan Eker de, Hasan Eker, fuar ve zirveye 18 ülkeden 109 seyahat acentesinin katıldığını ve be to be görüşmeler gerçekleştirileceğini belirtti. Fuarda, 60 kurumun stant açtığının da bilgisini veren Eker, “10ayrı konuda gerçekleştirilecek çalıştaylarımızda turizm duayenlerini bir araya geitiriyoruz. Çalıştay sonuçlarından oluşacak raporları da dikkate alacağız” dedi.

Bursa’ya son dönemde Almanya, Malezya gibi destinasyonlardan da turistin gelmeye başladığını ifade eden Eker, amaçlarının kaliteyi yükseltip, geceleme sayısını artırmak olduğunu söyledi. Hasan Eker, “Uludağ 1. Bölgenin de turizm bölgesi olmasını istiyoruz. İkinci bölgede bulunan kurak arazinin çimlendirilerek, futbol sahası yapılmasını talep ediyoruz. İznik Müzesi’nin kısa zamanda açılmasını, kazı alanlarının üstü kapatılıp gezi yolları yapılarak, turizme açılmasını istiyoruz. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan tanıtım çalışmalarında Bursa’ya pozitif ayrımcılık yapmasını talep etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Turist Rehberleri Birliği (TÜREB) Genel Başkanı Zeki Apalı ve TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz de toplantıda hazır bulundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) gerçekleştirilen 3. Bursa Turizm Zirvesi ve 1. Bursa Turizm Fuarı, 21 Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.