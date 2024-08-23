1 milyon TL ödüllü Rise Online turnuvası, Oyuneks’in sponsorluğunda başlıyor

Turnuva ve espor müsabakalarının son yıllarda Türkiye'de video oyun ekosisteminin ve espor branşının gelişimi için önemli bir rol üstlendiği bilinirken, bu turnuvalara bir yenisi eklendi. Dijital kod alışverişinin güvenilir adresi Oyuneks'in sponsorluğunda, 1 milyon TL ödül havuzlu Rise Online turnuvası için geri sayım başladı.

Küresel çapta ses getiren Rise Online World ile iş birliği yapan Oyuneks, Türkiye’nin en büyük çok oyunculu online rol yapma oyunu (MMORPG) turnuvasına sponsor oldu. Turnuva, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde, İstanbul’da Türkiye Spor Yazarları Derneği Espor Eğitim ve Spor Merkezi'nde düzenlenecek.

1 milyon TL ödül havuzuyla dikkat çekiyor

Sekizli takımların Rise Online isimli küresel MMORPG oyununda, Oyuneks sponsorluğunda yarışacağı turnuvada 16 takım, 1 milyon TL’lik ödül havuzu için ter dökecek. Tüm takım oyuncularının katılım ücreti alacağı ve otelde konaklayacağı turnuva, izleyiciler için de turnuvanın ötesine geçen bir festival gibi tasarlandı. Etkinlik alanında yer alan panayır bölümünde izleyiciler, 31 Ağustos’ta sokak lezzetlerinin tadını çıkarırken oyun alanlarında esporun heyecanını deneyimleyebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Oyuneks Genel Müdürü Alihan Kesici, “Müşteri memnuniyetini esas alarak sunduğu online oyunlar, dijital kodlar ve oyun içi ürünleriyle çok kısa sürede yüz binlerce kullanıcıya ulaşan Oyuneks olarak espor ve oyun ekosistemine verdiğimiz değeri bu büyük turnuvayla bir kez daha somutlaştırıyoruz. İstanbul, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin yeni kuşak Rise Online yıldızlarının ve esporcularının ortaya çıkacağı büyük bir etkinliğe tanıklık edecek. Bu turnuvanın ev sahibi olduğumuz için gururluyuz” dedi.

“Dünya çapında takımlar çıkarılacak”

Türkiye’nin espor ve profesyonel oyunculuk açısından dünya çapında takımlar çıkarabildiğini vurgulayan Alihan Kesici, “Rise Online World ile işbirliği olan Oyuneks'in sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan 1 milyon TL ödül havuzlu Rise Online Turnuvası, bu yeteneklerine yenilerini eklemeyi ve esporun yapıcı rekabetini hep birlikte deneyimlemeyi amaçlıyor. Rise Online'da kıyasıya bir rekabet için heyecan duyan herkesi 1 milyon TL ödüllü Rise Online Turnuvamıza davet ediyorum” dedi.

Güvenilir dijital alışverişi, hızlı teslimat

Rise Online GB, Mobile Legends Elmas, PUBG Mobile UC başta olmak üzere Knight Online, Metin2, League of Legends gibi popüler oyunlarda kullanılan dijital kodların satın alabildiği bir dijital kod alışveriş platformu sunan Oyuneks’in, halihazırda oyuncu olan bir ekip tarafından geliştirildiğini söyleyen Alihan Kesici, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Gelişmiş yazılım altyapımız, güvenli ödeme ağımız ve tedarikçilerimizle kurduğumuz güçlü ilişkiler sayesinde çok kısa sürede yüz binlerce oyun tutkununun takdirini kazandık. Sertifikalarla belgelenen ve küresel standartlara uyan teslimat altyapımız, video oyuncuların diledikleri oyun kodunu hızla teslim alarak kullanabilmelerini mümkün kılıyor. 7/24 hizmet veren destek ekibimizle %99 memnuniyet oranına ulaştık. Ayrıca oyun stüdyolarıyla kurduğumuz ilişkiler sayesinde piyasaya kıyasla en hesaplı fiyatları sunabiliyoruz. Rise Online, Item Pazarı ve GB gibi ürünlerle uzun süredir temasta olduğumuz bir oyun şirketi. Bu turnuva, eriştiğimiz kitleyle ortak bir mekanda bir araya gelmemizi de sağlayacak.”