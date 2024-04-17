“1 TL’lik reklam yatırımının ekonomiye katkısı 19,3 TL”

Sevilay ÇOBAN

Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine, reklamveren markalar, yayıncı mecralar ve reklam ajansları ile sektör kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra IAB Kurucu Başkanı Ahmet Pura, IAB Europe Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Duhr ve IAB Europe Onursal Başkanı Constantin Kamaras da katıldı.

“Reklama harcama değil yatırım mantığı ile bakmalıyız”

Ödül töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, bütün medya yatırımlarında dijitalin yüzde 72 ile birinciliği koruduğunu belirterek, “Reklamın ekonomiye katkısı raporuna göre 1 TL’lik reklam yatırımı ekonomiye 19,3 TL’lik katkı sağlıyor. Dolayısıyla reklamı bir harcama mantığının ötesine götürüp, bir yatırım mantığı ile baktığımızda ekonominin çarklarını döndüren ana unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Ertaş, bu sene aldıkları 736 başvurunun sektörün üretkenliğinin artarak devam ettiğini göstergesi olduğunu kaydetti. IAB Kurucu Başkanı Ahmet Pura, Türkiye’deki reklam sektörünün yüzde 120 artışla 140 milyar TL’lik bir hacme ulaştığına dikkat çekerek, “Bunun içerisinde açık hava ve radyo yüzde 100’ün üzerinde büyüme sağlamış, dijital ise yüzde 136 büyümüş. Dijital yatırımlar genel yatırımların içinde yüzde 72 pay almış. Bu yüzde 72’nin içerisinde de yüzde 81 mobil yatırımlar yer alıyor. Buna ne derler biliyor musunuz ’iyisiniz iyi’… Bu yatırımlar daha da artacak" dedi.

TV’de ilk defa düşüş var

Pura, TV reklamları hakkında da şunları söyledi, “Buradaki tehlikeli durum, geçen yıla oranla televizyondaki 3 puanlık düşüş. Zaman harcamasında da yüzde 5’lik bir azalma var. Bunu televizyoncuların dikkatle izliyor olmaları lazım. İlk defa böyle bir tablo ortaya çıkıyor.” Tören kapsamında, 28 kategoride yapılan 736 başvuru ve 450 kampanya arasından 61 kampanya ödülün sahibi oldu. “Yılın En İyisi Ödülü»nü “En Büyük Armağan” kampanyası ile 4129Grey ve Teknosa kazandı. Ayrıca bu kampanya, Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Kategorisi, Deneysel ve Yenilikçi ve Dijital Ses kategorilerinde de ödül almaya hak kazandı. sahibinden. com Özel Ödülü kazananı ise “GarantiON-Sahibinden” kampanyası ile Toyota ve Universal McCann oldu.