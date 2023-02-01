'100 milyar dolar hedefe katkı sağlamak istiyoruz'

İthalatçı ve ihracatçılara konşimento bazlı gerçek ithalatçı ve tedarikçi firma bilgilerini sunduklarını söyleyen TradeAtlas CEO’su Ali Emek, “Hizmet İhracatçıları Birliği’nden aldığımız ilk ödülümüz.Türkiye’de yazılım ve bilişim sektörü her ne kadar ilerlemiş olsa da daha kat edilecek çok yol var.

2022 yılında, 3 milyar dolar olan bilişim hizmetleri ihracatımızın, 2023 yılında 5 milyar dolara, 2026 yılında 15 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Biz de elimizden geldiğince bu hedefe katkı sunmaya devam edeceğiz. Gelecekte ülkemizin 2023 yılında hizmet sektörü ihracat hedefi olan 100 milyar dolara katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Dünya çapında birçok firmanın, müşteri ve tedarikçi bulmak için Tradeatlas’ı kullandığına dikkat çeken Ali Emek, “Başta ülkemiz ihracatçıları olmak üzere tüm üyelerimizin müşteri portföylerini genişletmelerini, yeni pazarlara açılmalarını hedefliyoruz. İthalat yapana da ürünü, en uygun fiyata tedarik edecekleri bilgileri, yapay zeka ve büyük veri analitiği uygulamalarımız ile sağlamak istiyoruz” dedi.