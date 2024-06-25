1000 Miglia yarışının kazananı: Alfa Romeo

Alfa Romeo'nun 1929 model 6C 1750 Super Sport'u 1000 Miglia yarışını kazandı. Bu yılki yarışta, Alfa Romeo'nun 1928'de kazandığı ilk zaferine ithafen hazırlanan Giulia ve Stelvio Quadrifoglio Super Sport özel serileriyle yeni kompakt spor otomobili Junior'ın tanıtımına da sahne oldu.

2 bin kilometreyi aşan parkur

Brescia'dan Torino'ya, Cenova ve Viareggio Plajlarından, Roma'nın kalbindeki Via Veneto, ardından Siena, Ferrara ve Garda Gölü üzerinden kuzeye dönerek Brescia'daki Viale Venezia'daki geleneksel geçit töreniyle sona eren yarış, 2 bin kilometreyi aşan parkur boyunca izleyicilerde heyecan ve merak uyandırdı.

'Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport', podyumun en üst basamağını, Fontanella ve Covelli'nin kullandığı '1927 Lancia Lambda Casaro VII' ile verdiği kıyasıya mücadeleyle aldı. Fontanella ve Covelli, '1927 Lancia Lambda Casaro VII' ile gümüş madalya kazanırken üçüncülüğü Aliverti ve Valente ikilisinin pilotajındaki '1929 model Alfa Romeo 6C 1750' aldı.