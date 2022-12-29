100'den fazla mağazası olan Panço’nun sahibi Kuzu Grup oluyor

KERİM ÜLKER/DÜNYA



Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından Panço satılıyor. Çocuk giyimde öne çıkan Panço’nun sahibi Kuzu Grup oluyor. Türkiye’nin değişik kentlerinde 100’e yakın mağazası bulunan Panço Giyim’i satın almak için Kuzu Grup görüşmelere sağladı. Anlaşma tamamlandığında Kuzu Grup, böylece tekstil alanında önemli bir satın almaya imza atacak. Edinilen bilgilere göre, Kuzu Grup satın almayı Kuzu Hazır Giyim adlı firma üzerinden yapacak.

Panço Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden ve Levant Retail Holdings II S.a.r.l, Moris Benezra, Sadi Levi ve Hayım Levi'ye ait hisselerin tamamı Kuzu Hazır Giyim Perakende A.Ş. tarafından devralınacak.

1978 yılında, toptan satış ile Eminönü Sultanhamam’da ticaret hayatına başlayan Panço, 1984 yılında markalaşma sürecine ilk adımını atıp, Şişli’de ilk mağazasını açtı. taçlandırmıştır. 40 yılı aşkın süredir Panço, çocuk giyiminde uzmanlaştı.

EN BÜYÜKLER ARASINDA

Bir aile şirketi olarak 1943 yılında Abdülkerim Kuzu ve üç kardeşi tarafından kurulan Kuzu İnşaat Ltd. Şti., 2015 yılından bu yana her yıl, uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde yer alıyor. Kuzu Grup 2020 yılında listede 147’nci sıradan 142’nci sıraya yükselirken, 44 Türk müteahhidi içerisinden de 18’inci sıradan 16’ncı sıraya yükseldi.

İstanbul’da SeaPearl Ataköy, Spradon Evler, Spradon Kuleler, Spradon Teras Evler, Spradon Residence, Spradon Quartz, Spradon Vadi, Divan Residence; Ankara’da Park Vadi Evleri, Park Vadi Premium, Park Vadi Batıevleri, Divan Konutları ve Divan Alışveriş Merkezi gibi projelere imza atan Kuzu Grup, hazır giyimin yanı sıra turizm ve çevre teknolojileri alanında da faaliyet gösteriyor.