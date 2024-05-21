130 ülkede 346 noktaya ulaşan THY, 91. yaşını kutluyor

20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanla “butik” bir havayolu şirketi olarak faaliyetlerine başlayan THY, 91'inci yılında 456 uçak, 130 ülke ve 346 destinasyonla ‘dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu’ olarak yolculuğuna devam ediyor.

91'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan milli bayrak taşıyıcı şirket THY'nin, kıtaları aşan başarı öyküsü 20 Mayıs 1933’te başladı. "Devlet Hava Yolları İşletmesi" adıyla kuruluşu yapılan ve Türkiye'nin ilk havacılarından Fesa Evrensev'in ilk genel müdürlüğü üstlendiği bu dönemde filoda yalnızca 5 uçak ile 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 çalışan bulunuyordu. Devlet Hava Yolları İşletmesi'nin adı 1938'de “Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü” olarak değiştirilerek Ulaştırma Bakanlığı’na bağlandı. Filosundaki uçak sayısı 52'ye, koltuk sayısı ise 845'e ulaşan işletme, 1945'te uçulan şehir sayısını 3'ten 19'a çıkardı.

Türkiye'nin ilk yurt dışı uçuşu 1947'de İstanbul’dan Atina'ya yapılan seferle gerçekleştiren THY, 1951'de 33 uçaklık filoyla Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara seferler düzenlenmeye başlandı. "Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı" adını alarak 1956'da şirketleşen THY, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA’nın üyeleri arasına katıldı. 1958 yılında 5 adet Viscount 794 uçağı filosuna katan THY, pistonlu motorlardan jet motorlu uçaklara geçerek Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

Yaban kazından ilhamla

Grafik tasarımcısı Mesut Manioğlu, 9 bin metreye ulaşan irtifada kıtalararası uçuş yapabilmesiyle bilinen yaban kazından ilham alarak 1959'da THY'nin bugün de kullanılmaya devam eden logosunu çizdi. THY, kuruluşunun 50'nci yılı olan 1983’te artık yıllık 2,5 milyon yolcu taşırken, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu uçuşlarından sonra Amerika’ya da uçmaya başladı.

Uçuşlarda teknolojik atılım

İlk internet sitesini 1996'da yolcularının hizmetine sunan THY, 2001'de çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapmaya başladı. 2000 yılının başında THY bünyesinde Turkish Cargo markası kuruldu. 29 Ocak 2001'den itibaren Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya seferler başladı. 2003'te elektronik bilet ve online check-in uygulamalarıyla bilet almayı çok daha kolay hale getiren THY, kurumsal internet sitesi ‘turkishairlines.com’u 2017'de hizmete sundu. Türkiye’nin ilk mobil hava yolu uygulaması "mobil.thy.com" hizmete sunuldu.

THY, 2011 yılında Skytrax tarafından Avrupa’nın en iyi hava yolu seçildi. 2012'de uçuş ağı 200 destinasyona ulaşan THY, “Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi" oldu.2017'de THY, Skytrax tarafından üst üste 9’uncu kez "Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu Şirketi" ilan edilmesinin yanında "En İyi Business Class İkram Servisi", "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu" ve "En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı" ödüllerinin sahibi oldu.

Kurumsal kimlik yenilendi

THY, 29 Ekim 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na taşındı. Kurumsal kimliğini yenileyerek kabin üniformalarını değiştiren THY, 1 Mart 2019'da İstanbul Havalimanı yatırımları kapsamında ilk 7 operasyonel tesisin açılışını yaptı. 350 uçaklık filoyla dünyanın en büyük 10'uncu hava yolu olundu.

Nisanda 1 milyarıncı yolcu taşındı

2002'de 65 uçağı olan THY, Avrupa’nın en genç ve modern filosuna sahip olma hedefiyle uçak sayısını 2006'da 100'e, 2012'de 200'e, 2016'da 300'e ve 2024'te ise 456'ya çıkardı. 24 Şubat 2023’te 400'üncü uçak teslim alındı. Nisan ayında 1 milyarıncı yolcu taşındı.