1,9 milyar TL'ye modernize edilip, depremin izleri silinecek

Ziya İPEK

“LimakPort İskenderun”un modernize çalışmaları kapsamında 1 milyar 890 milyon 176 bin lira tutarında yatırım planlanıyor. Modernizasyon çalışmalarının ne zaman başlayacağına yönelik bir açıklama ise henüz yok.

Şirket, yatırım için faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi İstisnası, 10 yıl sigorta primi desteği, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, yüzde 90 vergi indirimi ile yüzde 50 Yatırıma Katkı Oranı’ndan faydalanacak.

1 milyon metrekarelik liman sahası, 8 rıhtımı bulunan LimakPort İskenderun; yıllık 120 bin araç kapasitesi ile Akdeniz’in transit araç ticaretinde önemli bir yer tutarken, liman vinçleriyle 180 tona, gemi vinçleriyle 600 tona kadar proje yükü elleçleme yapılabiliyor. Limanın işletme hakkı Aralık 2011’de devralınmış, Mart 2013’te konteyner operasyonlarına başlanmıştı.

Ardiye muafiyetleri kaldırılıyor

Deprem felaketinde limanda boş olarak bulunan ve hali hazırda boş olarak limanda bulunmaya devam eden konteynerlerin 15 Eylül 2023 tarihe kadar çıkış işlemlerinin yapılması istendi.

Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmesi Genel Müdür Gündüz Arısoy imzasıyla İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanlığı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, İskenderun Deniz Nakliyecileri Derneği ile Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği’ne gönderilen yazıda, bu tarihten sonra bekletilmeye devam eden konteynerler için ardiye muafiyetinin sona ereceği, aldıkları hasardan dolayı şekilsiz ve biçimsiz olmaları sebebiyle istiflenemediği için 20 konteynerlere günlük 5 dolar, 40’lık konteynerlere 10 dolarlık ardiye bedeli yansıtılacağı duyuruldu.

Deprem sonrası ne olmuştu?

Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmesi’nde deprem sebebiyle 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren gemi tahliye ve yükleme işlemlerine geçici süre ile ara verilmişti. Deprem esnasında konteynerlerin birçoğu şiddetli sarsıntı ile devrilip yan yattı veya kaydı. Depremin tetiklemesi sonucu çıkan yangın ise 13 Şubat Pazartesi günü söndürüldü. Yangında dolu sahasındaki 5 bin 400 konteynerden 3 bin 670’i yandı.

Yaklaşık 1.730 konteyner de içindeki yüklerle birlikte yandı. Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmesi’nde yangın felaketi sonrasında limanın ekipman ve altyapısında gerekli testler ve onarımlar yapıldı, güvenli ve verimli bir şekilde operasyonların tam olarak başlaması için titiz bir çalışma sürdürüldü, yükleme ve boşaltma işlemlerine de kısa sürede başlandı.