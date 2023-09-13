2 aracı kurum Aygaz'ın hedef fiyatını güncelledi!
Şirketler 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra aracıu kurumlar da şirketlerin hedef fiyalarını güncellemeye devam ediyor. Gedik Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 68,81 TL’den 135,93 TL’ye, Deniz Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 148 TL’den 159 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Aygaz (AYGAZ), yılın ikinci çeyreğinde 1.411.712.000 TL net kâr açıklamıştı.
Şirketler 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra aracıu kurumlar da şirketlerin hedef fiyalarını güncellemeye devam ediyor.
5 Eylül 2023 tarihinde 2 kurum daha Aygaz için hedef fiyat ve tavsiyelerini yeniledi.
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 68,81 TL’den 135,93 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak korudu.
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 148 TL’den 159 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.