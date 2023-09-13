  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. 2 aracı kurum Aygaz'ın hedef fiyatını güncelledi!
Takip Et

2 aracı kurum Aygaz'ın hedef fiyatını güncelledi!

Şirketler 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra aracıu kurumlar da şirketlerin hedef fiyalarını güncellemeye devam ediyor. Gedik Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 68,81 TL’den 135,93 TL’ye, Deniz Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 148 TL’den 159 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Aygaz (AYGAZ), yılın ikinci çeyreğinde 1.411.712.000 TL net kâr açıklamıştı.

Şirketler 2. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıktan sonra aracıu kurumlar da şirketlerin hedef fiyalarını güncellemeye devam ediyor.

5 Eylül 2023 tarihinde 2 kurum daha Aygaz  için hedef fiyat ve tavsiyelerini yeniledi.

Gedik Yatırım

Gedik Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 68,81 TL’den 135,93 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak korudu.

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, Aygaz için hedef fiyatını 148 TL’den 159 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

 