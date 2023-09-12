20 milyar dolarlık ambalaj devi geliyor

Birleşme kararı alan şirketlerin yaptığı açıklamaya göre şirketin yeni adı Smurfit WestRock olacak.

Şirket, 30 Haziran'da sona eren mali yılı için elde ettiği 34 milyar dolar gelirle borsada işlem gören en büyük ambalaj işletmesi konumuna gelecek.

Hisse başına 43.51 dolar

Açıklamada, WestRock hissedarlarının sahip oldukları her hisse için bir yeni Smurfit WestRock hissesi elde edeceği ve ellerindeki her hisse için 5 dolar nakit alacakları belirtilirken bu değerleme hisse başına 43.51 dolara denk geliyor.

Avrupa'nın 22 ülkesinde ve Güney, Orta ve Kuzey Amerika'da 13 ülkede faaliyet gösteren Smurfit, Avrupa'nın en büyük kağıt ve ambalaj üreticisi. Westrock ise ABD'nin en büyük ikinci ambalaj şirketi konumunda.