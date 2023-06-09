20 milyon TL’ye otele at çiftliği kuruyor

Mehtap HALICI

2020'de faaliyete geçen BN Hotel Thermal & Wellness’in açılışını ise 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Otel, 9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesiyle, 55 milyon dolarlık yatırımla açılmıştı. Sanayici aileler şimdi de 100 dönüm üzerine kurulu 5 yıldızlı otelin kullanılmayan 60 dönümlük mevcut arazine yeni yatırımlar yapmayı planlıyor.

BN Hotel Thermal & Wellness Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, termal turizme rol model olacak yeni bir vizyonla ormanın içerisine yoga stüdyosu ve at çiftliği inşa ettiklerini ifade etti. Narlı, “Bu yeniliklere harcayacağımız yatırım tutarımız da yaklaşık 20 milyon TL olacak” dedi. 25 ay önce kapılarını açan otelin, geçen yıl gerçekleştirdiği yüzde 24 doluluk oranını bu yıl yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yusuf Narlı, 2024'te ise yıllık ortalama doluluk oranını yüzde 70’e çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Adana havaalanının uluslararası uçuşları devreye almasını beklediklerini ifade eden Narlı, “Yeni havalimanın devreye girmesiyle yabancı turist ağırlamasını artırmayı hedefliyoruz. Termal suların iyileştirici gücünü dünyaya açma arzusundayız” şeklinde konuştu.

Ailelerin 50 yıllık emeğini 10 yıl içinde kazanacak

Aslında sanayici bir aile olduklarını turizm sektöründe deneyimlerinin olmadığını ifade eden Yusuf Narlı, oteli ilk açtıklarında çok fazla tepki aldıklarını söyledi.

‘Dağın tepesine otel mi yapılır? diyenlerin olduğunu ve birçok insanın kendilerini ‘çılgın’ olarak nitelendirdiğini belirten Yusuf Narlı, “Biz tepkilere kulak asmadık, cesaretli olduk ve dağın tepesine otel yaptık. Yaparken de bölgenin termal özelliği öne çıkarmak istedik. Yaklaşık 8 yıl satın alma sürecimiz oldu. İlk önce termal kuyuları bulduk ve bunları satın aldık. Sonra bölgedeki arazileri topladık.

Bunun için bölgedeki her kapıyı çaldık. Araziyi 900 farklı kişiden satın aldık. Zorlu bir süreç geçirdik. Arazi satın almaları biter bitmez de imar süreçleri devreye girdi. Sonuçta dağın tepesinde hiçbir şey yok. Oteli 2020'de tamamladık ve 2021'de hizmete açtık. Şu anda 25 aylık bir oteliz. Sürekli kendimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Ailelerimize bize güvenmeleri gerektiğini anlatıyoruz.

'Sizlerin 50 yıllık emeğini 10 yıl içinde kazanacağız. Hatta kat be katını yaparak sizlere teslim edeceğiz. Ancak bize zaman tanıyın' diyoruz" diye konuşuyor. Mersin İçmeler mevkiinde 450 dönüm arazi üzerine, 348 dönümü tarımsal faaliyetler, 100 dönümü otel yerleşkesi olarak yükselen BN Hotel Thermal &Welness, 11 bin 500 metrekare alana kurulu Türkiye’nin en donanımlı SPA’sında, tam 35 farklı termal havuz yer alıyor. Otelde 255 kişi çalışıyor.