200 yazılımcı çalıştıran FLO globalde ‘en iyi’ oldu

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’den doğup büyüyen ayakkabı devi FLO, bir teknoloji şirketi kadar yazılımcı istihdam ediyor. Yılda 55 milyon çift ayakkabı satan, 3 milyon çift üretim yapan, 2 bin kişilik istihdamı olan FLO, bünyesindeki yazılım ekibi ile geliştirdiği yapay zekâ çözümleri ile dünya devleri ile rekabet ediyor. Bu ekip öreğin son olarak geliştirdiği yapay zekâ uygulaması ile ayakkabı iadelerini çok hızlandırmış. Bir fotoğraf yüklenip bilgiler girilince iade çok hızlı ilerliyor. Böyle uygulamalarla güçlenen FLO Group, bölgesel stratejik lisans haklarını aldığı Reebok Global tarafından “Yılın En İyi İş Ortağı” ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 1,3 milyar TL yatırım yapacak

Reebok’ın Türkiye ve yakın coğrafyadaki 12 ülke için yürüttüğü operasyonlarla “Yılın En İyi İş Ortağı” ödülünü aldıklarını aktaran FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “FLO Group olarak, Reebok gibi global bir performans markası için tasarım ve dağıtım yapma hakkını, üstelik de üretim yapma hakkını almak kolay değil ama biz bunu başararak global çapta gücümüzü ispat etmiş bir şirketiz.

Bu ödülde, 1 yıl önce kurduğumuz FLO Teknoloji şirketimizin etkisi de önemlidir” dedi. FLO CEO’su, 2024 yılında 1,3 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını açıklayarak, “Teknoloji tarafında ise kaslarımızı daha güçlendirmek için 519 milyon TL’lik bir yatırım planımız var” diye konuştu.

FLO, yüzde 100 yerli ancak hızla globalleşen bir şirket. Kendi markaları olan Lumberjack, Kinetix ve Polaris’in yanı sıra Reebok, Lotto, Nine West gibi global markalar için de tasarım, üretim ve satış yapma hakkını elinde bulunduruyor. Urfa’da dev bir fabrikası var, ayrıca Türkiye’nin dört bir köşesinden 200 tedarikçisine üretim yaptırıyor.

Türkiye, İtalya ve Çin’de tasarım ofisleri bulunuyor. Sattığı ayakkabıların yüzde 85’i yerli üretim, yüzde 15’i ithal. 30 ülkede operasyonu var, 45 ülkeye ise ihracat yapıyor. Yani 75 ülkede FLO’dan çıkan ayakkabılar satılıyor. Geçen yıl ihracatı 70 milyon dolara ulaşmış.

Yurtdışında 300 mağazası var. 1.4 milyar dolarlık ciro elde eden şirket bu yıl TL bazında yüzde 65 büyüme hedefliyor. FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, pazarın hızlı büyüdüğünü anlattı. Peki, adım sesleri duyulan kredi kartında taksit ve limit sınırlamalarının hayata geçmesi piyasayı nasıl etkileyecek? Gökyıldırım, “Çok negatif etkiler, taksitle alışverişte kısıtlamaların satışa olumsuz etkisi olur.

Mağazada çok hızlı tüketici kredisi sağlama uygulamalarımız var ama elbette kredi kartı kullanmak kadar kolay bir uygulama değil” ifadelerini kullandı. 2023’ün kasım ve aralık aylarının satışların çok hızlı olduğu bir dönem olarak kayıtlara geçtiğini anlatan CEO Gökyıldırım, ocakta talepte yavaşlama gözlemlediklerini, şubatta bir kıpırdanma olduğunu, martta ise bayram etkisi ile satışların normal seviyelere yaklaştığını anlattı.

Tüketicilerin ürünlerin sağlıklı olmasına giderek daha çok önem verdiğini vurgulayan Gökyıldırım, sattıkları ayakkabıların zararlı madde içermediğini belirlemek için bünyelerinde bir laboratuvar kurduklarını ve ürünleri 600’e yakın testten geçirdiklerini söyledi.

Kişi başı yılda ortalama 3 ayakkabı alıyoruz

- Türkiye’de yılda kişi başı ortalama 3 ayakkabı satın alınıyor.

-Kadınlar daha uygun fiyatlı ama daha çok sayıda, erkekler ise daha pahalı ama daha az sayıda ayakkabı alıyor.

-En çok ayakkabı alanlar kadınlar.

-Takım elbiselerin altına spor ayakkabı giyilme trendi satışları çok olumlu etkiledi.

-FLO’nun satışlarının yüzde 16’sı e-ticaretten geliyor. Tüketici ayakkabıyı giyip almayı tercih ediyor.