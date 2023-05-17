2022'de yolcuların ulaşım tercihi havayolu oldu

Son dönemde otobüs biletlerinin fiyatının artması, tüketici tercihlerinin değişmesine yol açtı. Seyahat edecek pek çok kişi artık uçaklara yöneliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler de özellikle geçtiğimiz 2 yılda havayolu ulaşımını tercih eden yolcu sayısında büyük bir artış yaşandığına işaret ediyor. Buna göre 2022’de Türkiye'deki havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının bir önceki yıla göre %42.1 artarak 182 milyon 334 bine ulaştığı görülüyor. Bunun nedeninin uçak ve otobüs bileti fiyatları arasındaki farkın azalması olduğunu söyleyen online bilet platformu Heybilet CEO'su Samet Koç ise konuyu hem tüketiciler hem de sektör oyuncularının bakış açılarıyla değerlendirdi.

“Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor”

Yolcuların ulaşım tercihlerinde yaşanan değişime dair bilgi veren Samet Koç, “Son dönemde pek çok ürün ve hizmete zam geldi. Uçak ve otobüs biletleri de bu durumdan etkilendi. Şu an otobüs biletleri uçak biletileriyle yarışır bir konumda. Bu durum tüketici alışkanlıklarının değişmesinin de önünü açtı. Yolcular aradaki fiyat farkının çok az olması sebebiyle zamandan da tasarruf edebilecekleri havayolu ulaşımını tercih etmeye başladı. Buna online seyahat bileti platformlarının sunduğu avantajlar da eklenince, var olan fark daha da azalıyor. Biz de kullanıcılarımıza sunduğumuz kampanya, promosyon ve hediyeler sayesinde, yolculukları konforlu deneyimlere dönüştürüyoruz” dedi.

“Online bilet platformlarına talep artıyor”

Samet Koç, online bilet platformlarına artan talep hakkında da şu bilgileri paylaştı: “Geçmişte yolcular seyahat acentelerinin ofisleri üzerinden bilet alırken, bugün çok büyük bir kesim online bilet platformlarını tercih ediyor. Çünkü tüketiciler bu platformlar sayesinde kampanyaları takip edebiliyor, ucuz biletlere kolay bir şekilde ulaşabiliyor, iptal ve şikayet gibi durumlarda muhatap bulabiliyor. Kullanıcılarımızın memnuniyetini sürekli olarak artırmayı misyon edinen Heybilet olarak biz de onlara en ekonomik ve pratik bilet alma fırsatı tanımanın yanı sıra, güvenilir ödeme seçeneğimizle taksitle alışveriş olanağı sunuyoruz. Müşterilerimizin sorularını canlı destek panelimizle birlikte 7/24 yanıtlıyoruz. Kullanıcı dostu sitemiz ve mobil uygulamamızda yakın tarihte pek çok yeniliğe imza atmak için hazırlanıyoruz.”