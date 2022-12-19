2022’nin en çok aranan hizmetleri: Taşınma, kuru temizleme ve tesisat

Taşınma, elektronik tamir, temizlik, usta elektrikçi, usta tamirci, boya & badana, ofis temizliği, boş ev temizliği, cep telefonu tamiri, kuru temizleme, çamaşır yıkama ve ütüleme, TV montajı, sıhhi tesisat, klima ve kombi bakımı, mobilya montajı gibi pek çok kategoride güvenilir, hızlı, garantili ve çözüm odaklı hizmet sunan Mr Usta, sene boyunca müşterilerinden en fazla taşınma, kuru temizleme ve elektrik tesisatı konularında talep aldı.

“Sabit fiyat politikamız ile sürpriz masrafların önüne geçiyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mr Usta CEO’su Yunus Emre Kalkan, “Tüketicinin gerek mobil uygulamamız gerekse internet sitemiz üzerinden en yoğun arama yaptığı ve en çok hizmet talep ettiği kategorilerimiz taşınma, kuru temizleme ve elektrik tesisatı oldu. Bununla birlikte yakın bir zamanda faaliyete soktuğumuz mobilya montajı da gördüğü yoğun taleple kategorilerimiz arasında üst sıralara yerleşen hizmet oldu” dedi.

Sundukları tüm çözümlerin Mr Usta güvencesi ve garantisi altında olduğuna dikkat çeken Kalkan, “Gördüğümüz yüksek talepte de en büyük etken, klasik bir pazar yerinden ve benzer platformlardan farklı olarak, sunduğumuz hizmetlerin yüksek bir standarda sahip olması. Sabit fiyat politikamız ile sürpriz masrafların önüne geçiyoruz. Bununla birlikte tüketici, eve gelen usta yerine Mr Usta’ya kredi kartı ile ödeme yapabiliyor. Alınan hizmetten memnun kalınmazsa, aynı ya da farklı bir usta yönlendirilerek sorunun çözümünü sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni kategoriler eklenecek, farklı şehirlerde yaygınlaşacak

Mr Usta’ya gelen taleplerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Kalkan, “Mr Usta hızla büyümeye devam ederken, biz de hem çözüm sunduğumuz kategorileri hem de hizmet verdiğimiz şehir sayısını artırma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halı yıkama, koltuk yıkama, panjur tamiri, peyzaj düzenleme, havuz bakımı gibi şu anda planlama aşamasında olan birçok yeni kategorinin çok yakın zamanda hizmete girmesini hedefliyoruz. Yeni şehirlere açılma hedefimiz doğrultusunda ise Ankara ve İzmir açılışlarını planladık. Çok yakında duyurularını yapacağız” ifadelerini kullandı.