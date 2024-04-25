Özer Şahin, “Türkiye’de bin 235 çalışma arkadaşımızla, 15 bine yakın müşterimize iş makinesi, jeneratör, deniz motorları, yeni ünite ve yedek parça satışı, sa­tış sonrası destek ve kiralama hizmetleri sunuyoruz. 2022’de dizel jeneratör alanı markası FG Wilson’ın Türkiye ve Kuzey Irak temsilcisi olarak ürün yel­pazemizi daha da artırdık. Hem ortaklıklarımız hem de ürünle­rimizle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde özel bir konumda yer alıyoruz” dedi.

Borusan Cat olarak her se­neyi bir önceki senenin ötesin­de bir performansla tamamla­manın gururunu yaşadıklarını söyleyen Özer Şahin, “Türkiye dahil olmak üzere operasyon­larımızı yürüttüğümüz tüm ül­kelerde, 2022 senesini; müşteri memnuniyeti, müşteri sadaka­ti, pazar kazanımı gibi operas­yonel kriterlerde en iyi yıl ola­rak geride bıraktık. 2023 yılında ise aynı operasyonel kriterler­deki başarılarımızı artırarak, Türkiye'de 589 milyon 758 bin euro ciroya ulaştık. Böylece 2022’deki ciromuzu aşmayı ba­şardık ve 2023 tarihimizin en iyi yılı olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu.

“Müşteri Değer Anlaşmaları ile çözüm sunuyoruz”

2018’den bu yana her sene, müşteri ve çalışan memnuni­yeti ile finansal tabloda sürdü­rülebilir bir artış sağladıklarını sözlerine ekleyen Özer Şahin, “Müşteri ve çalışan memnu­niyeti sağlamak için Müşte­ri Değer Anlaşmaları ile müş­terilerimize uçtan uca çözüm­ler sunuyoruz. Bu kapsamda, Borusan Cat müşterileri es­nek bakım anlaşmalarından yararlanabiliyor, ihtiyaçları­na ve isteklerine göre şekille­nen Müşteri Değer Anlaşma­ları ile iş makinelerinin ömrü­ne ömür katıyor” dedi. Borusan Cat Operasyonlar bünyesinde 2023'te de insana yapılan yatı­rımlara devam ettiklerini kay­deden Özer Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Okul iş bir­likleri ile süregelen istihdam süreçlerimizi, Caterpillar tara­fından sertifikalandırılmış ka­riyer ve gelişim süreçlerimizi destekleyerek sürdürdük."