“2023 tarihimizin en iyi yılı olarak kayıtlara geçti”
Borusan Cat Türkiye Genel Müdürü Özer Şahin, Türkiye merkezli Borusan Cat olarak, Kafkasya ve Orta Asya ağırlıklı operasyonlarda 3 bin çalışanla müşterileri için bir distribütörden öte, her an ulaşabileceği ve güvenilir bir “çözüm ortağı’’ olmak için çalıştıklarını söyledi.
Özer Şahin, “Türkiye’de bin 235 çalışma arkadaşımızla, 15 bine yakın müşterimize iş makinesi, jeneratör, deniz motorları, yeni ünite ve yedek parça satışı, satış sonrası destek ve kiralama hizmetleri sunuyoruz. 2022’de dizel jeneratör alanı markası FG Wilson’ın Türkiye ve Kuzey Irak temsilcisi olarak ürün yelpazemizi daha da artırdık. Hem ortaklıklarımız hem de ürünlerimizle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde özel bir konumda yer alıyoruz” dedi.
Borusan Cat olarak her seneyi bir önceki senenin ötesinde bir performansla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Özer Şahin, “Türkiye dahil olmak üzere operasyonlarımızı yürüttüğümüz tüm ülkelerde, 2022 senesini; müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, pazar kazanımı gibi operasyonel kriterlerde en iyi yıl olarak geride bıraktık. 2023 yılında ise aynı operasyonel kriterlerdeki başarılarımızı artırarak, Türkiye'de 589 milyon 758 bin euro ciroya ulaştık. Böylece 2022’deki ciromuzu aşmayı başardık ve 2023 tarihimizin en iyi yılı olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu.
“Müşteri Değer Anlaşmaları ile çözüm sunuyoruz”
2018’den bu yana her sene, müşteri ve çalışan memnuniyeti ile finansal tabloda sürdürülebilir bir artış sağladıklarını sözlerine ekleyen Özer Şahin, “Müşteri ve çalışan memnuniyeti sağlamak için Müşteri Değer Anlaşmaları ile müşterilerimize uçtan uca çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda, Borusan Cat müşterileri esnek bakım anlaşmalarından yararlanabiliyor, ihtiyaçlarına ve isteklerine göre şekillenen Müşteri Değer Anlaşmaları ile iş makinelerinin ömrüne ömür katıyor” dedi. Borusan Cat Operasyonlar bünyesinde 2023'te de insana yapılan yatırımlara devam ettiklerini kaydeden Özer Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Okul iş birlikleri ile süregelen istihdam süreçlerimizi, Caterpillar tarafından sertifikalandırılmış kariyer ve gelişim süreçlerimizi destekleyerek sürdürdük."