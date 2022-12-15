2023’te private label pazarını büyütecek

Üretim kapasitesinin yüzde 40’ını yurt içi ve yurt dışı firmalara private label (özel marka) üretimi için kullanan Aksan Kozmetik, özel marka pazar payını yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, “Tüketiciler, uygun fiyatlı olması dolayısıyla ağırlıklı olarak private label ürünlere yöneliyor. 2023’te de bu eğilim artarak devam edecek. Dolayısıyla biz de hem iç pazarda hem de ihracat bazında mevcut private label payımızı en az yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz” dedi. Dünya çapında 100 ülkeye kişisel bakım ürünü ihraç ederek uluslararası bir güç konumunda bulunduklarını belirten Kutanoğlu, “Aksan Kozmetik, son bir yılda kapasitesini iki katına çıkararak günümüzde genel ve kişisel bakım ürünlerinde yıllık 100 bin ton, pet şişe üretiminde 60 milyon adet, PP kapak üretiminde 120 milyon adet, kulak çubuğu üretiminde 20 milyon kutu seviyesine ulaştı. Aksan Kozmetik, sahip olduğu üretim kapasitesinin yüzde 40’ını hem yurt içi hem de yurt dışı markalara private label (özel marka) üretim için kullanıyor” diye konuştu.

İç pazarın yüzde 30’u private label ürünler

Global pazarda her yıl private label ürünlerin FMCG sektöründe yaklaşık yüzde 7 oranda ciro büyüme yaşadığını belirten Zafer Kutanoğlu, Türkiye’deki toplam pazarın yüzde 30’unun private label ürünlerden oluştuğunu ve pazardaki en fazla payı market markalarının oluşturduğunu söyledi. Günümüz ekonomi konjonktüründe tüketicilerin, daha uygun fiyatlı olması dolayısıyla private label ürünlere yöneldiğini ifade eden Kutanoğlu, “2023 yılında bu eğilimin artacağına, dolayısıyla private label pazarının büyüyeceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Aksan Kozmetik olarak hem iç pazarda hem de ihracat bazında mevcut private label payımızı en az yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Kaliteli üretim konusunda iddiamızı sürdürmeye ve de sürdürülebilirlik anlayışı ile üretim yapmaya devam edeceğiz” dedi.