2023’ün yaz alışveriş trendleri belli oldu

Takip Et

2022 yaz dönemi ile karşılaştırıldığında, spor malzemeleri kategorisindeki satışlar %161 artış gösterdi. Kampçılar ve doğa tutkunları, 2022’ye kıyasla outdoor kategorisinden %20 daha fazla sipariş verdi. Joystar, adidas, Puma, Nike, Stanley, Columbia ve Starbucks en çok tercih edilen markalar oldu.

2023 yaz döneminde mayo ve bikini siparişleri geçen yaza kıyasla %150 arttı. Yazın vazgeçilmezi mayolar ve bikiniler, kadın giyim ürünleri içinde çok tercih edilen ürünler oldu. Plaj modasının tamamlayıcıları çantalar, gözlükler, terlikler, kaftanlar ve pareolar da yaz tatiline hazırlananların tercih ettiği ürünlerden oldu. Hafif ve pamuklu tişörtler, elbiseler, şortlar ve sandaletler de yaz sezonunun diğer gözdeleri arasında yerini aldı. Defacto, June, Lithe, U.S. Polo Assn, Ray-ban, Penti ve Mavi en çok tercih edilen markalar oldu.

Sıcak geçen yazın çözümü klimalar

Bu yaz sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı dönemde klimalar, vantilatörler ve portatif klimalar gibi serinletici ürünlerin siparişlerinde ciddi bir artış gözlemlendi. Hepsiburada üzerinden gerçekleşen satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %275 artış kaydederken geçen senenin aynı dönemine göre klima siparişlerinde %270, vantilatörlerde %304, portatif klimalarda ise %280 satış artışı gerçekleşti.

Yazın cilt bakımı ihmal edilmedi

Hepsiburada kullanıcıları yaz aylarında en çok cilt bakımı ürünlerine ve güneş koruyuculara yöneldi. Kategoride yüz temizleyiciler, gözenek sıkılaştırıcı ve arındırıcı tonikler, bakım serumlarının yanı sıra güneş kremleri satın alındı. Cilt bakım setlerinin yanı sıra parfümler, saç bakım ürünleri ve renkli kozmetik en çok satılanlar arasında dikkati çekti.

Cilt bakımı kategorisinde büyüme oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %203 arttı. Kozmetik satışının %26,5 ’ini cilt bakım ürünleri, %18,4’sini renkli kozmetik, %12,9’unu parfüm, %14’ünü de güneş bakım ürünleri oluşturdu. Ayrıca selülit kremi siparişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %125 arttı.

Vücut bakım kategorisinde ise en fazla ilgi gören ürünler arasında nemlendirici ve vücut peelingleri, selülit ve çatlak onarıcı bakım kremleri de bulunuyor. Saç bakım ürünlerinde ise saçları besleyen ve güçlendiren saç maskeleri, saç bakım yağları ve saç serumları en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Kozmetikte tercih yerli markalar

Yaz döneminde en çok alınan markalar arasında yerli markaların sıklıkla tercih edildiği görüldü. En çok tercih edilen yerli markalar The Purest Solutions, Sinoz, Cream co. olurken, The Body Shop, MISSHA, La Roche-Posay ve Urban Care bu markaları takip etti.

Bu yazın öne çıkan teknoloji ürünleri şarj aletleri ve akıllı çocuk saatleri oldu

Verilere göre bu yaz, taşınabilir şarj cihazlarına talep %30 artış gösterirken, kablosuz kulaklıklar ve su geçirmez kılıflara da ilgi arttı.

Teknoloji aksesuarlarının akıllı saat kategorisinde ise en çok Q19 ve Q12 akıllı çocuk saatleri, Huawei markasının akıllı saatleri bu yazın en çok satın alınanlarından oldu.

Bahçe keyfi mangalsız olmaz

Bahçe kategorisinde çok tercih edilenler arasında mangal ve barbekü ürünleri yer aldı. Bahçelerini en güzel şekilde dekore etmek isteyen Hepsiburada müşterileri, dekorasyon ürünlerinden en çok aydınlatma, salıncak, hamak, mum, çit ve dekorasyon objeleri kendilerine konforlu ve keyifli yaşam alanı yaratıyor. Bu kategoride en çok sipariş İstanbul’dan geldi.